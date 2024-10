Emmanuel Macron : Les investissements publics français au Maroc se poursuivront, y compris au Sahara

30/10/2024

Le Président français S.E.M. Emmanuel Macron, a affirmé, mardi à Rabat, que les investissements publics de son pays se poursuivront dans le Royaume du Maroc, y compris au Sahara.



S’exprimant devant les chefs d’entreprise et les opérateurs économiques à la clôture de la "Rencontre entrepreneuriale Maroc-France", M. Macron a relevé que le Royaume est "le premier client" de l’Agence française de développement (AFD) en termes d’investissements, assurant que l’AFD continuera de financer des projets dans le Royaume, y compris ceux portés par les entreprises françaises au Sahara.



Il a souligné, à ce propos, que la France entend développer avec le Maroc un partenariat économique équitable et gagnant-gagnant, eu égard aux multiples complémentarités entre les économies des deux pays.



Le Président français a ainsi mis en avant le partenariat industriel existant dans plusieurs domaines, appelant à une plus grande intégration des chaînes de valeur face à un contexte de "re-régionalisation des tarifs".



Par ailleurs, M. Macron a dit regretter le fait que des groupes financiers européens et français soient contraints de quitter l’Afrique "en raison des règles et des normes de régulation que les Européens ont pris pour eux-mêmes".



"Je pense que c'est une erreur stratégique terrible. (…) nous, Européens, avons à nous interroger sur les règles et les restrictions que nous avons posées à nos établissements", a estimé le chef d’Etat français lors de cette rencontre dédiée aux secteurs stratégiques d'avenir.



Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), via le Club des chefs d’entreprise France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d’Etat qu’effectue dans le Royaume le Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI.