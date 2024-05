Emission spéciale de deux timbres-poste célébrant les relations d'amitié maroco-roumaine

23/05/2024

Le Groupe Barid Al-Maghrib a annoncé, mardi, l'émission de deux timbres-poste conjoints avec Romafilatelia, pour célébrer les liens historiques et d’amitié entre le Royaume du Maroc et la République de Roumanie.



Cette émission intervient après la célébration en 2022 du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, indique le Groupe Barid Al-Maghrib dans un communiqué.



Portant sur le thème des "Arts populaires", cette émission commune met en lumière la convergence culturelle ainsi que la richesse du patrimoine culturel immatériel des deux pays.



Les deux timbres-poste reproduisent, ainsi, deux œuvres artistiques peintes illustrant des costumes traditionnels et des poteries des deux nations reflétant l’authenticité de leurs patrimoines, précise le communiqué.



Du côté marocain, le timbre-poste représente l’emblématique tenue traditionnelle de la femme marocaine, le caftan de brocart appelé "Khrib" dont les motifs complexes et polychromes en relief sont très proches de la broderie.



Cette œuvre illustre également une céramique de Fès, ville ancienne d’art et l’un des berceaux de la poterie marocaine, poursuit la même source.



L’autre œuvre, illustrant le côté roumain, montre le costume traditionnel de Vâlcea que porte la femme de cette région de la Roumanie, relève le Groupe Barid Al-Maghrib, notant qu’il s’agit d’un des costumes les plus raffinés et variés dont la pièce de base est la chemise blanche appelée la "zăvelca", pièce impressionnante tant par le décor que par le matériau généreux utilisé.

Cette œuvre illustre également la céramique traditionnelle de la ville d’Horezu qui se distingue par l’élégance et la beauté des formes.



Cette émission de timbres-poste vient enrichir la série des émissions communes réalisées avec d’autres pays, dont les toutes dernières émises en 2024 avec le Sultanat d’Oman, en 2022 avec la République de Serbie, en 2021 respectivement avec la République Dominicaine et la République tunisienne, et bien d’autres réalisations philatéliques conjointes dont la toute première avec les USA en 1987, conclut le communiqué.