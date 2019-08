Emiliano Sala exposé à des doses potentiellement mortelles de monoxyde de carbone

16/08/2019

Le footballeur argentin Emiliano Sala a été exposé à un niveau "potentiellement mortel" de monoxyde de carbone, et son pilote a probablement été intoxiqué également, avant le crash de leur avion dans la Manche en janvier, ont annoncé mercredi les enquêteurs britanniques.

"Des tests toxicologiques ont révélé que le passager présentait un niveau de saturation élevé en COHb (produit associant le monoxyde de carbone et l'hémoglobine)", a indiqué le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) dans un rapport intermédiaire.

Selon les tests, Sala présentait un taux de saturation en carboxyhémoglobine (COHb) de 58%. "Un niveau de COHb de 50% ou plus chez un individu par ailleurs en bonne santé est généralement considéré comme potentiellement fatal", susceptible de provoquer des convulsions, une perte de conscience ou une crise cardiaque, a-t-il précisé.

"Il est probable que le pilote ait également été exposé au monoxyde de carbone", a-t-il ajouté. "Il est clair d'après les symptômes que l'exposition au CO peut réduire ou inhiber la capacité d'un pilote à piloter un avion en fonction du niveau d'exposition", explique l'AAIB.

Sala et son pilote, David Ibbotson, se sont abîmés en mer le 21 janvier alors que l'attaquant du FC Nantes rejoignait en avion le club de Cardiff où il venait d'être transféré. Le corps du footballeur de 28 ans avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote n'a lui pas été retrouvé.

Selon l'AAIB, l'intoxication au monoxyde de carbone constitue un risque particulier pour le type d'avion dans lequel les deux hommes voyageaient.

"Les avions à moteurs à piston produisent de fortes concentrations de monoxyde de carbone qui sont acheminées hors de l'appareil par le système d'échappement", ont déclaré les enquêteurs. "Une mauvaise étanchéité de la cabine ou des fuites dans les systèmes de chauffage et de ventilation par les gaz d'échappement peuvent permettre à du monoxyde de carbone d'entrer dans la cabine" et dans le poste de pilotage.

La famille d'Emiliano Sala "pense qu'un examen technique détaillé de l'avion est nécessaire" et elle demande à l'AAIB de repêcher l'épave "sans délai", a réagi son avocat, Daniel Machover, dans un communiqué.

"La famille et le public doivent savoir comment le monoxyde de carbone a pu entrer dans la cabine", a-t-il ajouté.

Le club de Cardiff a lui dit être "préoccupé" par le rapport de l'AAIB, "qui montre une fois de plus que l'avion utilisé pour Emiliano Sala n'était pas approprié".

"Nous continuons de penser que ceux qui ont contribué à ce qu'il soit utilisé doivent rendre des comptes dans cette tragédie", a déclaré un porte-parole.