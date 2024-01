Elvis de retour sur scène en 2024 à Londres grâce à l'intelligence artificielle

05/01/2024

La légende du rock'n'roll Elvis Presley va faire son retour sur scène fin 2024 à Londres sous la forme d'un hologramme dans un spectacle immersif créé à l'aide de l'intelligence artificielle, ont annoncé jeudi ses créateurs.



Dans "Elvis Evolution", le "King" jouera ses plus grands tubes tels que "Suspicious Minds", "Jailhouse Rock" ou "Hound Dog" sur scène sous la forme d'un avatar créé grâce à des milliers de vidéos de concerts ou d'images tournées dans l'intimité par les proches du chanteur de Memphis.

Grâce à une intelligence artificielle, une "version incroyablement authentique d'Elvis a été mise au point", a affirmé Andrew McGuinness, PDG de la société Layered Reality à l'origine du projet.



Cette entreprise britannique a évoqué un "accord de plusieurs millions de livres" avec Authentic Brands Group, qui gère les droits du patrimoine du défunt "King", pour avoir accès à ces archives et organiser des représentations dans le monde entier.

Les premiers spectacles auront lieu en novembre 2024 dans la capitale britannique avant d'autres shows prévus pour l'instant à Las Vegas, Berlin et Tokyo.



Avant Elvis, la société Pophouse Entertainment a déjà mis au point à Londres un spectacle du groupe de disco suédois ABBA, où le quatuor est représenté par des avatars numériques.

Fort de son succès, le show a été prolongé et l'entreprise suédoise a annoncé le lancement d'un nouveau spectacle avec les avatars des musiciens du groupe américain de glam-metal Kiss.



L'héritage d'Elvis, au sommet de sa gloire entre les années 1950 à 1970, est encore vivace. Des décennies après sa mort, l'icône mondiale du rock, qui aurait eu 89 ans cette année, a fait l'objet d'un récent biopic, "Elvis", réalisé par Baz Luhrmann (2022).

Un film de Sofia Coppola basé sur le livre de sa femme Priscilla Presley, "Priscilla", jusque-là restée dans l'ombre du rockeur, est actuellement en salle dans certains pays.