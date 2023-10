Elon Musk garantit la connexion Starlink des organisations "reconnues" à Gaza

29/10/2023

Le milliardaire américain Elon Musk a assuré samedi que son service d'accès à internet par satellite Starlink soutiendrait la connectivité des "organisations d'aide internationalement reconnues" à Gaza, coupé du monde depuis vendredi en raison de l'arrêt des télécommunications et d'internet.



"Starlink soutiendra la connectivité des organisations d'aide internationalement reconnues à Gaza", a écrit Elon Musk sur le réseau social X (ex-Twitter), dont il est également le propriétaire, sans donner plus de détails.



Il répondait à un message d'une élue démocrate à la Chambre des représentants américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait jugé samedi "inacceptable" l'arrêt des télécommunications dans le territoire palestinien.



"Nous pourrions vraiment bénéficier de Starlink pour essayer d'entrer en contact avec notre personnel et nos établissements de santé à Gaza. Comment pouvons-nous y parvenir ?", a demandé le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le même réseau social, alors que des ONG et des agences de l'ONU ont indiqué avoir perdu le contact avec leurs équipes à Gaza.



Les opérations humanitaires et l'activité des hôpitaux "ne peuvent continuer sans communications", s'est par exemple alarmée Lynn Hastings, une responsable de l'ONU.