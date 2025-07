Elkhidiru Abdul Baaq Mohammed SM le Roi accorde une importance capitale au renforcement de la coopération Sud-Sud au service d'une Afrique prospère

29/07/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une importance capitale au renforcement de la coopération Sud-Sud au service d'une Afrique stable, développée et prospère, a souligné le directeur du Centre nigérian d’études arabes, Elkhidiru Abdul Baaq Mohammed.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, l’expert nigérian a mis en avant les multiples visites effectuées par le Souverain dans de nombreux pays africains, qui ont été couronnées par la signature d'un nombre important d'accords touchant à plusieurs domaines et secteurs stratégiques.



Il a, par ailleurs, affirmé que les réalisations majeures accomplies par le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi au cours des 26 dernières années, sont "tangibles" et "incontestables".



Dans ce sens, le directeur du centre nigérian a cité le mégaprojet du Gazoduc africain Atlantique, qui bénéficiera à une quinzaine de pays du continent africain, ainsi que l’initiative lancée par Sa Majesté le Roi pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ajoutant que cette Initiative Royale constitue un véritable acte de solidarité envers les Etats africains enclavés.



M. Abdul Baaq Mohammed a, d’autre part, souligné que le Maroc n’a ménagé aucun effort pour partager son expertise et son expérience avec les pays africains frères dans de nombreux domaines, saluant à cet égard l'apport des établissements marocains de l'enseignement supérieur, où un grand nombre d’étudiants africains poursuivent leurs études dans diverses filières.



S’agissant de la question de l’intégrité territoriale du Maroc, il a indiqué que le Royaume a su, grâce à la politique sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi, bénéficier du soutien de plusieurs pays, dont des puissances mondiales, à la marocanité de son Sahara, et démontrer au monde la justesse et la légitimité de cette question.