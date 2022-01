Eliminée de la course au Mondial, la Côte d’Ivoire veut retrouver ses lettres de noblesse au Cameroun

Après leur élimination de la course au Mondial de Qatar par les Lions indomptables du Cameroun, les Eléphants de Côte d’Ivoire veulent saisir leur présence à la CAN-2021 pour signer un retour en force au niveau continental et permettre à leur pays de retrouver ses lettres de noblesse et renouer avec sa mémorable victoire continentale en 2015.



La Côte d'Ivoire avait remporté à deux reprises la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en 1992 et 2015, en battant à chaque fois le Ghana aux tirs au but. Au Cameroun, les Eléphants prendront part à leur neuvième phase finale consécutive.



Entraînée par le Français Patrice Beaumelle, l’équipe ivoirienne qui évoluera lors de cette 33ème CAN dans le groupe E composé de la Guinée Equatoriale, de la Sierra Leone et du tenant du titre l’Algérie, n’a qu’un seul objectif : Ramener un troisième titre continental à Abidjan.



L’équipe de Patrice Beaumelle dispose de tous les atouts pour relever ce challenge et remporter un troisième sacre ivoirien. A en croire certains médias sportifs, la Côte d’Ivoire dispose de l’un des plus beaux effectifs d’Afrique, avec une équipe mixte composée de stars et de jeunes joueurs prometteurs.



Le ministère ivoirien de la Promotion des sports et du Développement de l’économie sportive a appelé récemment à raviver la fibre patriotique pour faire la promotion de la Côte d’Ivoire qui est très attendue au Cameroun, le pays organisateur de la 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).



La directrice de la communication, de l’informatique et de la documentation, Lydie Yao Dogba, avait animé un point de presse le 27 décembre dernier pour s’expliquer sur la participation de la sélection nationale à cette grand-messe continentale du football où elle sera l’objet d’une grande attraction.



«Lors de cette compétition de la CAN 2021 au Cameroun, le monde entier aura un regard particulier sur la Côte d’Ivoire. D’abord parce que notre pays est très attendu sportivement grâce à la présence de joueurs vedettes dont regorge notre sélection nationale. Ensuite parce que c’est à la Côte d’Ivoire que revient l’organisation de la prochaine CAN après celle du Cameroun», a relevé Mme Yao, citée par la presse locale.



Il convient de rappeler dans ce sens que le Conseil des ministres du 22 décembre 2021 avait adopté un montant de 4,24 milliards de francs CFA pour la préparation et la participation des éléphants à cette compétition.



La préparation de la sélection nationale pour les phases finales de la CAN se déroule à Djeddah, en Arabie Saoudite, du 27 décembre au 06 janvier 2022.



Selon la presse locale, l’entraîneur des Eléphants est positif et promet le meilleur pour la Côte d’Ivoire. «J’ai pris les précautions pour avoir la meilleure équipe au moment précis», a rassuré Patrice Beaumelle qui est confronté toutefois à certaines difficultés dont la première est liée à la possibilité de réunir tout le groupe pour le stage à Djeddah.



Outre la décision de la Fifa d’autoriser les clubs européens à conserver leurs internationaux jusqu’au 3 janvier, l’équipe est également confrontée aux cas de la Covid-19 et de suspension.

«J’ai des joueurs qui ont été testés positifs. Au moins 8 ou 9 cas. Je me suis retrouvé également décimé après la décision de la Fifa d’autoriser les clubs à garder leurs joueurs jusqu’au 3 janvier. Le stage ne voulait plus rien dire. Nous avions pourtant tout organisé», a précisé l’entraîneur des Eléphants, dans un entretien avec la cellule de communication de la Fédération ivoirienne de football.



Concernant le cas de suspension, l’entraîneur a relaté les circonstances dans lesquelles Sylvain Gbohouo, le portier des Eléphants, a été suspendu par la Fifa. Il s’agit d’un test anti-dopage qui s’est avéré positif après le match contre le Cameroun, a-t-il expliqué, faisant savoir que le joueur a utilisé un produit pour ses yeux qui contenait malheureusement des substances dopantes.



La Fédération ivoirienne de football a fait appel de la décision de la Fifa. «Nous avons fait appel à la décision de la Fifa. Nous souhaitons que la Fifa retire cette suspension. Si ce n’est pas le cas, Gbohouo ne pourra pas prendre part à la compétition», a noté Patrice Beaumelle.

Les Eléphants partiront pour Douala au Cameroun, le 7 janvier pour parachever leur préparation.



Patrice Beaumelle aura l’appui psychologique d’anciens internationaux pour motiver les joueurs. Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Salomon Kalou et Barry Copa passeront quelques jours avec les joueurs pour leur faire partager leur expérience.



La Côte d’Ivoire évoluera dans le groupe E en compagnie de l’Algérie, de la Guinée Equatoriale et de la Sierra Leone. Les pays composant ce groupe joueront leurs matchs au stade de Japoma de Douala. La première sortie des Eléphants de Côte d’Ivoire est prévue le 12 janvier contre la Guinée Equatoriale.



Par Azedine Lqadey (MAP)