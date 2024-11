Eliminatoires du groupe B de la CAN 2025: La liste de Regragui

08/11/2024

Le sélectionneur national Walid Rergragui a communiqué, jeudi, la liste des joueurs convoqués pour les prochains matches comptant pour les 5è et 6è journées des éliminatoires du groupe B de la CAN 2025, dont les phases finales sont prévues au Maroc.



Ci-après la liste des 26 joueurs convoqués :



Gardiens de but : Bounou, Mhamedi, Chihab et El Khiati.

Défenseurs : Hakimi, Mazraoui, Abkar, Harkas, Massina, Agred, Aznou et Attiyat Allah.

Milieux : Amrabet, Richarsdon, Bensghir, Tirghaline, Ounahi, El Khannous et Sibari.

Attaquants : Akhoumach, Diaz, Rahimi, El Kaabi, En Nesyri, Ezzalzouli et Sahraoui.



A noter que le Onze national affrontera le 15 de ce mois le Gabon à Franceville et accueillera le 18 courant à Oujda la sélection du Lesotho.