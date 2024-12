Eliminatoires du Mondial U20 : La CAF dispense l’équipe du Maroc féminine du premier tour

14/12/2024

La Confédération africaine de football (CAF) a exempté l’équipe du Maroc féminine des moins de 20 ans de disputer le premier tour des qualifications africaines pour la Coupe du monde, qui se tiendra en Pologne en 2026.



Selon le site web de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), l’équipe féminine U20 affrontera au deuxième tour le vainqueur du match opposant la Gambie à la Côte d’Ivoire.

Le match aller se jouera à l’extérieur, tandis que la rencontre retour aura lieu à domicile, précise la même source.



“Selon le tirage au sort, réalisé ce jeudi 12 décembre 2024 au siège de la CAF au Caire, en Égypte, si l’équipe nationale féminine U20 se qualifie pour le troisième tour, elle affrontera le gagnant du duel entre le Mali et la RD Congo”, souligne la FRMF.



“D’après ce même tirage, en cas d’accès au quatrième et dernier tour, l’équipe marocaine rencontrera le vainqueur du match opposant l’Égypte à la Guinée équatoriale et celui du duel entre le Bénin et la Guinée”, fait-on savoir de même source.