Eliminatoires du Mondial 2026. Jouable pour le Onze national

16/07/2023

Le Maroc a hérité d'un groupe (E) abordable, où le principal adversaire, pour une qualification directe en Coupe du monde (USA-Canada-Mexique 2026), sera la Zambie, ancienne championne d'Afrique 2012, avec Hervé Renard.



Outre les "Chipolopolos", les Lions de l'Atlas figurent aux côtés de l'Erythrée, du Niger, de la Tanzanie et du Congo, selon le tirage au sort effectué, jeudi à Abidjan, en marge de la 45-ème Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF).



La sélection nationale, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde (Qatar 2022), semble, d'emblée, bien placée pour se qualifier à un 7ème Mondial.



Le tirage au sort a, également, donné lieu à de très belles affiches, notamment dans le groupe où figurent le Gabon, la Côte d’Ivoire et la surprenante Gambie. Le Mali a été malchanceux puisqu’il tombe sur la meilleure équipe du chapeau 2, le Ghana.



Le Sénégal semble, aussi, avoir un groupe très relevé, sans doute le plus homogène, avec la RDC, la Mauritanie ou encore le Togo. La cérémonie du tirage au sort a été marquée par une vidéo esthétiquement représentative des plus belles images des sélections africaines en Coupe du monde, notamment les scènes d'euphorie offertes par les Lions de l'Atlas à tout un continent, en atteignant les demi-finales du Mondial qatari. A tour de rôle, les légendes présentes pour dévoiler les neuf groupes des éliminatoires se sont fièrement rappelées de cette épopée marocaine, tout en affirmant que cet exploit a permis à la Mama Africa de rêver et de croire en la capacité d'une sélection du continent à remporter le Graal.



Effectué par l'Ivoirien Emmanuel Eboué, le Ghanéen Asamoah Gyan, le Nigérian Jay-Jay Okocha, le Togolais Emmanuel Adebayor, l'Egyptien Wael Jomâa et le Camerounais Alexandre Song, le tirage au sort a dévoilé les groupes suivants:



- Groupe A : Egypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Ethiopie, Djibouti.

- Groupe B : Sénégal, RD Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud.

- Groupe C : Nigeria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho.

- Groupe D : Cameroun, Cap-Vert, Angola, Libye, Eswatini, Maurice.

- Groupe E : Maroc , Zambie, Congo, Tanzanie, Niger, Erythrée.

- Groupe F : Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles.

- Groupe G : Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie.

- Groupe H : Tunisie, Guinée-Equatoriale, Namibie, Malawi, Liberia, São Tomé-et-Príncipe.

- Groupe I : Mali, Ghana, Madagascar, République Centrafricaine, Comores et Tchad.



La prochaine édition du Mondial verra la participation, pour la première fois, de 48 équipes au lieu de 32. L’Afrique aura droit à neuf représentants qualifiés directement.

Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.



Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auquel prendront part cinq autres équipes. Les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du monde.

Les matchs des éliminatoires démarreront au mois de novembre 2023.