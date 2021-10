Eliminatoires du Mondial-2022: Messi bourreau de l'Uruguay

Avec un Lionel Messi des grands soirs, à la fois buteur et détonateur, l'Argentine a vaincu l'Uruguay à l'usure, dimanche à Buenos Aires (3-0), et conforte sa deuxième place dans la poule de qualifications sud-américaines au Mondial-2022. Deux cruels coups du sort pour l'Uruguay ont scellé une première mi-temps menée tambour battant avec pas moins de 10 occasions de buts et un poteau de part et d'autre. Luis Suarez trouvait d'abord la main ferme d'Emiliano Martinez (5e, 20e) avant de voir le poteau repousser sa demi-volée acrobatique (27e). Giovani Lo Celso frappait lui la transversale après avoir dribblé Fernando Muslera (32e). Lionel Messi, chef d'orchestre de l'animation argentine, cherchait lui aussi à se montrer décisif mais sa reprise instantanée aux 18 m, sur un centre à ras de terre que Lautaro Martinez a laissé passer entre ses jambes, frôlait le poteau (36e). Mais c'est sans le vouloir, sur un ballon piqué de l'extérieur du pied gauche pour lancer Nicolas Gonzalez en profondeur dans la surface, que Messi a trompé le pauvre gardien uruguayen surpris par le rebond et le raté de l'attaquant argentin (1-0, 37e). La mauvaise fortune uruguayenne ne s'arrêtait pas là. Rodrigo de Paul héritait d'un centre contré et marquait le deuxième but grâce au raté de Lautaro Martinez, qui manquait sa reprise de volée (43e). Edinson Cavani était alors appelé en renfort à la pause mais c'est une fois de plus l'attaque argentine qui s'illustrait sous la baguette d'un Messi omniprésent. C'est lui qui lançait De Paul sur la droite de la surface pour un centre instantané que Martinez reprenait au second poteau pour le 3e but (62e). La messe était dite mais Messi a cherché à verser son obole au public argentin réuni dans le Monumental de Buenos Aires. Mais ni son tir enroulé du gauche hors cadre (80e), ni sa reprise du pied droit captée par Muslera (89e) ne sont venus récompenser son investissement avec l'Albiceleste. "On fait un grand match et je trouve qu'on s'améliore encore", a déclaré Messi après la rencontre. "C'était un match difficile et on se devait de le gagner. L'Uruguay était retranchée derrière pour nous contrer et a été très dangereuse. Une fois qu'on a marqué le premier but, de nombreux espaces sont apparus". Au final, les Argentins ont tiré 23 fois au but et trouvé 10 fois le cadre. L'Argentine compte 22 points, derrière le Brésil (28) qui a fait match nul en Colombie (0-0), et creuse l'écart sur l'Equateur et l'Uruguay, à égalité avec 16 points. De quoi rendre le sélectionneur uruguayen, Oscar Tabarez, quelque peu amer. Au point de lancer: "Nous devons fermer les sphincters, tous, et le principal, la bouche. La seule chose que nous pouvons faire valoir, ce sont les résultats que nous pourrons obtenir à l'avenir."