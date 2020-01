Eliminatoires du Mondial 2022 : Des adversaires à la portée du Onze national

23/01/2020

Le Maroc a hérité du groupe I à l'issue du tirage au sort des éliminatoires africaines du Mondial Qatar-2022 de football qui s'est déroulé mardi au Caire, aux côtés de la Guinée, la Guinée-Bissau et du Soudan.

Le tirage au sort a eu lieu lors d'une cérémonie tenue en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, et ceux des Fédérations africaines de la discipline, outre le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de football, Tarek Najem et nombre d'entraîneurs des 40 sélections africaines qualifiées au prochain tour, ainsi que plusieurs stars du football africain.

La première journée des qualifications aura lieu du 5 au 13 octobre, alors que la deuxième se déroulera du 9 au 17 novembre.

Quant aux 3ème et 4ème journées, elles sont prévues du 22 au 30 mars 2021, tandis que la 5ème journée aura lieu du 30 août au 7 septembre 2021.

La 6è et dernière journée est prévue du 4 au 12 octobre 2021.

Les équipes classées premières de ces groupes vont se rencontrer dans des matches aller-retour qui auront lieu du 8 au 16 novembre 2021 pour se qualifier au Mondial.



Voici, par ailleurs, la composition des dix groupes à l'issue du tirage au sort :



Groupe A : Algérie - Burkina Faso - Niger - Djibouti.

Groupe B : Tunisie - Zambie - Mauritanie - Guinée Equatoriale.

Groupe C : Nigeria - Cap-Vert - Centrafrique - Liberia.

Groupe D : Cameroun - Côte d'Ivoire - Mozambique - Malawi.

Groupe E : Mali - Ouganda - Kenya - Rwanda.

Groupe F : Egypte - Gabon - Libye - Angola.

Groupe G : Ghana - Afrique du Sud - Zimbabwe - Ethiopie.

Groupe H : Sénégal - Congo - Namibie - Togo.

Groupe I : Maroc - Guinée - Guinée Bissau - Soudan.

Groupe J : RD Congo - Bénin - Madagascar - Tanzanie.





Historique de la participation des équipes africaines à la Coupe du monde

*Treize équipes africaines ont participé à la Coupe du monde de la FIFA.

*L'Egypte a été la première équipe africaine à disputer la Coupe du monde de la FIFA, en Italie en 1934.

* Le Cameroun est l'équipe africaine avec le plus de participations dans l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA, avec sept apparitions (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014)

* La liste des équipes africaines ayant participé à la Coupe du monde de la FIFA est la suivante:

- Cameroun - 7 fois (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014)

- Nigeria - 6 fois (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2018)

- Maroc - 5 fois (1970, 1986, 1994, 1998 et 2018)

- Tunisie - 5 fois (1978, 1998, 2002, 2006 et 2018)

- Algérie - 4 fois (1982, 1986, 2010 et 2014)

- Egypte - 3 fois (1934, 1990 et 2018)

- Afrique du Sud - 3 fois (1998, 2002 et 2010)

- Côte d’Ivoire - 3 fois (2006, 2010 et 2014)

- Ghana - 3 fois (2006, 2010 et 2014)

- Sénégal - 2 fois (2002 et 2018)

- RD Congo (sous le nom de Zaïre) - 1 fois (1974)

- Angola - 1 fois (2006)

- Togo - 1 fois (2006)

* Le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de football.

* Le Cameroun a disputé le plus grand nombre de matchs d'une équipe africaine dans l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA, 23 matchs. * Le Nigeria a le plus de victoires pour une équipe africaine en Coupe du monde de la FIFA, ayant remporté 6 matchs.

* Les Super Eagles détiennent également le record du plus grand nombre de buts marqués par une équipe africaine, soit 23 buts. * L'Egyptien Abdul Rahman Fawzi a été le premier Africain à marquer lors d'un match de Coupe du monde de la FIFA, contre la Hongrie en 1934.

* Le Maroc a été la première équipe africaine à gagner un point, faisant match nul 1-1 avec la Bulgarie en 1970.

* La Tunisie a été la première équipe africaine à remporter un match de Coupe du monde, battant le Mexique 3-1 en 1978. * Le Maroc a été la première équipe africaine à dépasser le premier tour, atteignant les huitièmes de finale en 1986.