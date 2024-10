Eliminatoires de la CAN 2025: Epreuve centrafricaine pour le Onze national

11/10/2024

Le Onze national affrontera, ce samedi à partir de 20 heures au stade d’honneur à Oujda, son homologue centrafricain pour le compte de la 3ème journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2025 dont les phases finales se dérouleront au Maroc.



Pour cette confrontation, la sélection marocaine sera privée de certains de ses cadres comme Hakim Ziyech et Brahim Diaz, blessés, ou encore Noussair Mazroaoui, souffrant de pépins cardiaques. L’occasion donc pour d’autres éléments de faire valoir leur talent dans un match test mais à caractère officiel, sachant que l’EN est qualifiée d’office à la prochaine édition continentale.



Depuis le début de la semaine, le Onze national a effectué des séances d’entraînements dont les deux dernières au Complexe national de football Mohammed VI à Maâmora ont eu lieu jeudi, avant de regagner la capitale de l’Oriental.



A noter que l’EN donnera la réplique mardi prochain à cette même formation centrafricain, match comptant pour la 4ème manche de cette poule. Au terme des deux premières journées, le Onze national occupe la pole position de ce groupe avec 6 points, suite à ses deux victoires de rang enregistrées à Agadir aux dépens du Lesotho (1-0) et du Gabon (4-1).



L’autre match de la 3ème journée du groupe B devait avoir lieu vendredi au stade Omar Bongo à Libreville entre le Gabon et Lesotho classés respectivement 2è (3 pts) et 4è (0 pt).



T.R