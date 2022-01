Eliminatoires africaines du Mondial 2022 et de la CAN 2023: La CAF confirme les dates des tirages au sort

17/01/2022

La Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé, lundi, les dates et les horaires du tirage au sort de la dernière phase qualificative à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, ainsi que de celui de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, Côte d'Ivoire 2023. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies Côte d'Ivoire 2023 aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 à 16h00 (15h00 GMT, 17h00 CAT) à Douala, annonce la CAF sur son site officiel. Quant au tirage au sort des Eliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2022, il aura lieu le samedi 22 janvier 2022 à 16h00 (15h00 GMT, 17h00 CAT) au même endroit, ajoute le communiqué, précisant que les deux tirages seront diffusés en direct sur les plateformes digitales de la CAF. Concernant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, l'instance africaine note que cette phase préalable disputée selon le système à élimination directe sera organisée sur deux manches, aller et retour. "La position des 12 équipes sera déterminée par le classement FIFA", précise l'instance. Les six équipes les mieux classées affronteront les six équipes les moins bien classées (les équipes les moins bien classées accueilleront la manche aller), souligne la même source. Les six vainqueurs cumulés rejoindront les 42 équipes les mieux classées dans la phase de groupes des éliminatoires, poursuit-elle. Pour les éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, les 10 équipes qualifiées seront réparties en deux niveaux sur la base du classement officiel de la FIFA, publié en novembre 2021, précise la CAF, ajoutant que les cinq équipes les mieux classées affronteront les cinq équipes les moins bien classées. Conformément au classement publié le 19 novembre 2021, la répartition des équipes se fera ainsi: Niveau 1 : Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie et Nigéria et Niveau 2 : Egypte, Cameroun, Ghana, Mali et RD Congo, explique la CAF.