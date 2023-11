Eliminatoires africaines au Mondial-2026: Le retrait de l'Erythrée confirmé

13/11/2023

L'Erythrée s'est officiellement retirée des éliminatoires africaines qualificatives à la Coupe du monde 2026 de football, ont confirmé vendredi la Fédération internationale (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF).



Suite au retrait de l'Erythrée, le groupe E des éliminatoires de la CAF sera disputé par les cinq équipes restantes, à savoir le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie et le Niger, précise la CAF sur son site internet, notant que tous les matches de l'Érythrée sont désormais annulés.



Le reste du calendrier des matches du groupe E reste inchangé, souligne l'instance dirigeante du football africain.



Les Lions de l'Atlas devraient recevoir la sélection érythréenne le 16 novembre à Agadir en match aller comptant pour la première journée de ces éliminatoires, alors que le match retour était prévu en octobre 2025 au titre de la 9è journée.

Pour cette édition élargie de la Coupe du monde, qui mettra aux prises pour la première fois 48 équipes, le continent africain sera représenté par 9 pays, voire 10.



En effet, le premier de chacun des neuf groupes éliminatoires validera son billet directement pour la phase finale du tournoi qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, alors que les quatre meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini championnat qui permettra au vainqueur de prendre part aux barrages intercontinentaux.