Eliminatoires CAN U20-zone UNAF: Le Maroc affronte la Tunisie en octobre prochain

22/07/2022

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans affrontera son homologue tunisienne en octobre prochain, en ouverture du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en Egypte en 2023.



Les Lionceaux de l’Atlas affronteront l’équipe d’Algérie lors de leur second match comptant pour ce tournoi qui aura lieu du 15 au 25 octobre prochain à Suez en Egypte, selon le tirage au sort zonal effectué, mercredi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé), par la Confédération africaine de football (CAF).



La troisième sortie de l’équipe nationale, qui prend part actuellement à la Coupe arabe en Arabie Saoudite (20 juillet-06 août), sera contre la Libye.



A l’issue de ce tournoi, deux sélections empocheront leurs tickets pour la CAN-2023.



L’Egypte, pays hôte, est automatiquement qualifiée pour la phase finale de cette compétition.



D’après le tirage au sort, le tournoi qualificatif de la zone Ouest A verra la participation de 9 sélections réparties en deux groupes.



Le groupe A se compose de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Mali et de la Guinée-Bissau, alors que la poule B se comprend le Cap-Vert, le Liberia, la Gambie, le Sénégal et la Guinée.



Ce tournoi aura lieu du 28 août au 10 septembre prochains en Mauritanie.



La CAF a également procédé au tirage au sort zonal de la deuxième édition de la Ligue des champions féminine de football, qui aura lieu en octobre prochain au Maroc.



Les tournois zonaux auront lieu en août/septembre à travers le continent. L'édition inaugurale de la Ligue des champions féminine, disputée l'an dernier en Egypte, a vu la participation des équipes suivantes : Wadi Degla FC (Egypte/UNAF), AS FAR (UNAF), Malabo Kings FC (Guinée équatoriale/UNIFFAC), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud/COSAFA), Vihiga Queens (Kenya/CECAFA), AS Mandé (Mali/UFOA A), Hasaacas Ladies (Ghana/UFOA B) et Rivers Angels (Nigeria/UFOA B).



L’AS FAR, qui a obtenu la médaille de bronze lors de cette première édition remportée par les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, est qualifiée d’office pour le tournoi final.