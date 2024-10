Éliminatoires CAN-2025 . Le Maroc s'offre un festival de buts face à la République centrafricaine

14/10/2024

La sélection marocaine de football a largement dominé son homologue centrafricaine par 5 buts à 0, samedi soir au stade d’Honneur d’Oujda, en match de la 3è journée du groupe B des éliminatoires africaines de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025).



Le Maroc, déjà qualifié pour la phase finale de la prochaine CAN en tant que pays hôte, a aligné une formation légèrement remaniée, avec la titularisation des nouveaux venus, Youssef Belammari et Jamal Harkas.



Solides leaders de leur groupe après deux victoires en autant de rencontres face au Gabon (4-1) et au Lesotho (1-0), les Lions de l'Atlas avaient affaire à une sélection classée au 128è rang mondial et qui n’a fait le déplacement au Maroc que dans l’objectif de sortir avec le moindre de dégâts possibles.



Dès le coup d’envoi de la rencontre, les nationaux ont essayé d’assommer leurs adversaires avant qu'ils ne reprennent leurs souffles, en tentant de trouver la brèche dans la défense, notamment sur les côtés par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi ou encore Abdessamad Ezzalzouli.



Les Centrafricains, auteurs d’une victoire lors de la première journée face au Lesotho (3-1), avant de perdre face au Gabon pour le compte de la 2è journée (2-0), ont tenté de juguler les ardeurs des joueurs marocains. Pour y parvenir, ils n’avaient qu’une seule option : se recroqueviller en défense afin de laisser passer l’orage des 15 premières minutes et espérer au moins ramener un point d’Oujda.



Néanmoins, c’était sans compter sur la détermination des coéquipiers d’Achraf Hakimi qui ont opté pour l’offensive et pressé très haut dès le coup d’envoi de la rencontre. Les efforts des attaquants marocains n’ont pas tardé à porter leurs fruits puisque le joueur du Real Bétis, Abdessamad Ezzalzouli a réussi à ouvrir la marque à la 18è minute. Après un tir de Sofiane Rahimi, le gardien centrafricain repousse le ballon qui trouve un Ezzalzouli bien placé. Ce dernier frappe à bout portant et chamboule les cartes des Centrafricains.



A la demi-heure de jeu, Yassine Bounou, qui semblait gêné par une douleur à la cuisse, a été contraint de quitter ses coéquipiers. Mounir El Kajoui, qui venait de faire son entrée en jeu, a été immédiatement mis à rude épreuve: l'attaquant centrafricain est parti dans le dos de la défense marocaine pour se retrouver en face-à-face avec Mounir qui dévie sa frappe en corner.



Après cette alerte centrafricaine, les hommes de Walid Regragui ont appuyé sur l'accélérateur afin de plier les débats en leur faveur le plus tôt possible. Azzeddine Ounahi a réussi à doubler la mise d'un tir enroulé du pied droit qui trouve la lucarne (38è). A l'approche de la mi-temps, l'équipe nationale va inscrire deux autres buts grâce à Achraf Hakimi, qui a réussi à placer une frappe du gauche (44è), avant qu'Ounahi ne conclut le festival des buts marocains en première période (45è).



La deuxième période n'a été qu'une réplique de la première, avec des attaques à sens unique et une défense qui ne savait à quel Saint se vouer.

Walid Regragui a tenté de donner du sang neuf à son équipe en procédant à plusieurs changements, à l'instar de l'entrée en jeu de Bilal El Khannous, Youssef En-nesyri, ou encore Ilyas Akhomach.



Bien que le rythme ait baissé en seconde période, les Marocains ont réussi à inscrire un cinquième but signé Soufiane Rahimi, du point de pénalty (71è).

Dans l'autre match de ce groupe, joué vendredi, le Gabon a été tenu en échec à domicile par le Lesotho (0-0).

Mardi prochain, le Maroc sera opposé au même adversaire sur la pelouse du stade d'honneur d'Oujda, pour le compte de la 4è journée.