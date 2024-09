Eliminatoires CAN-2025 : Le Maroc affronte la Centrafrique les 12 et 15 octobre à Oujda

23/09/2024

La sélection marocaine de football affrontera la République centrafricaine, les samedi 12 et mardi 15 octobre 2024 au stade d'honneur d'Oujda, pour le compte des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN Maroc-2025). Ces deux matchs sont programmés à 20h00, souligne la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.



Les Lions de l'Atlas occupent la première place du groupe B avec 6 points, après leurs deux succès respectivement face au Gabon (4-1) et au Lesotho (1-0). La République centrafricaine est 2-ème ex-æquo avec le Gabon (3 points).

La Coupe d'Afrique des nations se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.