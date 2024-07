Eliminatoires CAN-2025. La sélection nationale dans le groupe B

05/07/2024

La sélection marocaine de football a hérité du groupe B, à l’issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), organisé jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud.



Les Lions de l’Atlas évolueront dans ce groupe aux côtés des sélections du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

Pour rappel, le Maroc, hôte de la compétition, est qualifié automatiquement à la phase finale de la CAN-2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Voici les 12 groupes des éliminatoires de la CAN (Maroc-2025):

- Groupe A: Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie

- Groupe B: Maroc, Gabon, Centrafrique, Lesotho

- Groupe C: Egypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana

- Groupe D: Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda

- Groupe E: Algérie, Guinée Equatoriale, Togo, Liberia

- Groupe F: Ghana, Angola, Soudan, Niger

- Groupe G: Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad

- Groupe H: République Démocratique du Congo, Guinée, Tanzanie, Ethiopie

- Groupe I: Mali, Mozambique, Guinée Bissau, Eswatini

- Groupe J: Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe

- Groupe K: Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud

- Groupe L: Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi.