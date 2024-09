Eliminatoires CAN 2025. Cinq sélections disputeront leurs matches d'octobre en Côte d’Ivoire

25/09/2024

Cinq sélections africaines ont opté pour la Côte d’Ivoire pour disputer leurs matches de la 3ème et de la 4ème fenêtres des éliminatoires prévues du 8 au 15 octobre, au titre de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se tiendra au Maroc.



«La Côte d’Ivoire sera mise à contribution lors des 3ème et 4ème journées des éliminatoire de la CAN 2025, au Maroc en octobre 2024. La Guinée, le Burundi, l’Ethiopie, le Bénin et le Burkina Faso (….) ont choisi de délocaliser leurs matches en Côte d’Ivoire», rapporte la presse ivoirienne, citant le ministre délégué ivoirien auprès du Premier ministre chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch.



«Je suis heureux de vous annoncer que pour les 3ème et 4ème fenêtres des éliminatoires, cinq nations, et peut-être bientôt six avec la confirmation du Ghana, joueront leurs matchs +à domicile+ en Côte d’Ivoire entre le 8 et le 15 octobre 2024 », a dit le ministre qui animait une conférence de presse, lundi à Abidjan sous le thème «Gestion efficace et durable des infrastructures sportives en Côte d’Ivoire ».

Huit mois après la CAN, la Côte d’Ivoire accueillera en quelque sorte «une mini-CAN», a déclaré M. Adjé Silas Metch.



Ces rencontres, a-t-il rappelé, traduisent la vision du président ivoirien, Alassane Ouattara, celle de construire et mettre à la disposition de la jeunesse africaine des infrastructures de dimension mondiale et de contribuer à l’unité du continent et de ses peuples.



Ces rencontres «permettent de renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance à la nation, de capitaliser les acquis de la Côte d’Ivoire en matière d’organisation des grands évènements, de contribuer à la création de la richesse et de constituer un produit d’appel pour le tourisme ivoirien», s’est félicité le responsable ivoirien.



De son côté, le directeur général de l’ONS, Ousmane Gbané, a précisé que quatre des six stades de la CAN 2023 sont concernés par ces deux fenêtres, faisant savoir qu’il s’agit des stades Alassane Ouattara d’Ebimpé, Houphouët-Boigny d’Abidjan, Charles Konan Banny de Yamoussoukro et Laurent Pokou de San Pedro.



Dans le cadre de l’organisation de la 34ème édition de la CAN 2023, l’Etat de Côte d’Ivoire s’est doté de six stades de compétition, 24 terrains d’entraînement, trois cités et un hôtel CAN dans les villes d’Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo, rappelle-t-on.