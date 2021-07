Elimination en cascade des athlètes marocains

Boukhiam sauve la face

26/07/2021

Quatre athlètes marocains ont quitté samedi les Jeux olympiques de Tokyo2020, au terme de la 2è journée des compétitions. Ainsi, Sarah Fraincart, représentante du Maroc en aviron, a été éliminée au 1er tour, après avoir occupé la 5è et dernière place du tournoi de consolation. De son côté, la taekwondoïste marocaine Oumaima El Bouchti a perdu en huitièmes de finale face à la Sud-coréenne Jaeyoung Sim par 19 à 10.



Outre El Bouchti, le taekwondo marocain est représenté à Tokyo par Nada Laaraj (moins de 57 kg) et Achraf Mahboubi (moins de 80 kg). Dans le concours de boxe, Mohamed Hammout (moins 57 kg) s'est incliné en huitièmes de finale face à l'Iranien Daniyal Shahbakhsh (0-5).



Les couleurs du noble art marocain sont défendues à Tokyo par Rabab Cheddar (-51 kg), Oumaima Bel Ahbib (-69 kg), Youness Baala (-91 kg), Abdelhak Nadir (- 63 kg) et Mohammed Assaghir (- 81 kg). Pour sa part, le coureur cycliste marocain Mohcine El Kouraji a abandonné l'épreuve de la course en ligne, remportée par l'Equatorien Richard Carapaz devant le Belge Wout van Aert (argent) et le Slovène Tadej Pogacar (bronze).



Par ailleurs, le Marocain Ramzi Boukhiam s'est qualifié dimanche pour les huitièmes de finale de l'épreuve de surf. Boukhiam a obtenu son billet pour le prochain tour après avoir occupé la 2è place de la 4è série de qualification avec un total de 10.23 points, derrière l'Australien Owen Aus Wright (10.40 pts), tandis que la troisième place est revenue à l'Américain John John Florence (8.37 pts).



En huitièmes de finale, prévus lundi, le surfeur marocain devra en découdre avec le Français Michel Bourez. Boukhiam est le premier surfeur marocain et arabe à se qualifier aux Jeux olympiques, après avoir remporté le cinquième round de l'ISA World Surfing Games à Miyazaki au Japon (07-15 septembre 2020). Le Maroc est représenté aux JO de Tokyo par un contingent de 47 sportifs, engagés dans 18 disciplines.