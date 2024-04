Elimination du Serbe Laslo Djere, tête de série numéro 1 du tournoi

Grand Prix Hassan II de tennis

04/04/2024

Le Serbe Laslo Djere a été éliminé mercredi, aux 8ème de finale de la 38ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis, qui se poursuit sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) jusqu'au 7 avril courant.

Laslo Djere (35ème mondial) et tête de série numéro 1 du tournoi, a été battu par l’Italien Flavio Cobolli par 2 sets à 1 (6-7, 6-2, 4-6).



Le Russe Pavel Kotov et l'Italien Lorenzo Sonego ont aussi validé leur billet pour les quarts de finale.

De même, l'Italien Matteo Gigante s'est qualifié pour les quarts de finale aux dépens de l'Espagnol Jaume Munar.

S'agissant des matchs du double, les Marocains Karim Bennani et Hamza Karmoussi ont été éliminés par le duo composé de l'Argentin Guido Andreozzi et du Mexicain Miguel Ángel Reyes-Varela en 2 sets.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisée par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT), cette manifestation sportive, qui s'inscrit dans le cadre du calendrier du Circuit international de l'ATP 250, connaît la participation de plusieurs tennismen classés dans le Top 100 mondial.