Elimination d’entrée de Kabbaj et du tandem El Allami/El Aouni

Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis

21/05/2024

La Marocaine Yasmine Kabbaj a été éliminée au 1er tour de la 22ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, qui se tient jusqu'au 25 mai au club l’Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) à Rabat, après sa défaite face à l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (tête de série N.7) en deux sets, 6-3, 6-4.

Au prochain tour, la joueuse italienne affrontera la Chinoise Zhuoxuan Bai, qui a sorti l’Américaine Kayla Day (6-3, 7-6).



Deux autres joueuses marocaines devaient faire leur entrée en lice mardi. Il s’agit d’Aya El Aouni et de Malak El Allami, opposées, respectivement, à l’Egyptienne Mayar Sherif et à l’Italienne Lucia Bronzetti, tenante du titre.

Le duo marocain composé de Malak El Allami et Aya El Aouni a été éliminé au 1er tour de l'épreuve de double.



La paire marocaine a été battue par celle composée de la Belge Kimberley Zimmermann et de la Géorgienne Oksana Kalashnikova en deux sets, 6-3, 6-3.

Le duo composé de la Marocaine Yasmine Kabbaj et de la Russe Ekaterina Yashina a également été éliminé au 1er tour par la Britannique Harriet Dart et la Chinoise Xiyu Wang (6-1, 6-3).