Eliesse Ben Seghir en “mode clutch” et “MVP” face à Strasbourg

13/11/2024

L’AS Monaco n’a pas tari d’éloges, lundi, sur la performance de son milieu offensif marocain Eliesse Ben Seghir, qui a mené ses coéquipiers à une précieuse victoire (1-3) en déplacement sur le terrain du RC Strasbourg, en match comptant pour la 11ème journée de la Ligue 1 disputé ce week-end.



Double buteur en fin de match pour renverser le Racing Strasbourg et ainsi offrir une précieuse victoire aux Rouge et Blanc (1-3), l'international marocain, issu de l’Académie de l'AS Monaco, a été élu MVP (Most Valuable Player) par les supporters, se réjouit le club sur son site internet.



Eliesse Ben Seghir a “totalement changé le cours de la rencontre en dix minutes chrono. En manque de réussite dans ses choix jusqu’au début du dernier quart d’heure et alors que l’AS Monaco était mené 1-0, il a pris les choses en main pour offrir une victoire renversante aux Rouge et Blanc (1-3)”, se félicite le club de la Principauté.



Forçant d’abord Diego Moreira à commettre une faute de main sur sa ligne pour empêcher sa frappe de finir au fond, l’international marocain (6 sélections, 3 buts) transforme le penalty avec sang froid en plaçant idéalement le ballon hors de portée du gardien adverse (79e).



Puis sur une contre-attaque (...), il se retrouve en bonne position de frappe dans la surface. Sans trembler, il croise son tir, logeant le cuir dans le petit filet de Petrovic (89e), s’offrant ainsi ses neuvième et dixième buts en carrière avec l’AS Monaco, selon la même source.

A 19 ans et 267 jours, Eliesse est devenu le troisième plus jeune joueur du club à atteindre cette barre au 21e siècle, derrière Kylian Mbappé (18 ans et 75 jours) et Anthony Martial (19 ans et 142 jours), précise l’AS Monaco.



C’est donc sans surprise que le médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Paris a largement été élu MVP de cette victoire à la Meinau, et ce pour la cinquième fois de la saison, conclut le club.



Divers

Tournoi de l'UNAF



L’équipe nationale U17 de football s’est imposée face à son homologue égyptienne sur le score de 5 buts à 1, en match de la première journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, disputé lundi au stade El Bachir à Mohammedia.

Les buts des Lionceaux de l’Atlas ont été inscrits par Isamil Al Aoud (35e), Ahmed Mouhoub (67e), Abdallah Ouazane (69e), Ziyad Baha (76e) et Ilies Belmokhtar (90e).

Ce tournoi se tient au Maroc, du 11 au 23 novembre, aux stades Père Jégo de Casablanca et El Bachir de Mohammedia.



Après ce premier match contre l'Egypte, le Maroc défiera la Tunisie, le 17 novembre à Casablanca (17h00) avant d'affronter la Libye, le 20 novembre à Mohammedia (20h00) et de conclure cette compétition face à l'Algérie, le 23 du même mois à Mohammedia (18h00).



Assemblée de la FRMB



La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) tiendra ses assemblées générales ordinaire (saison 2022-2023) et élective, le 16 novembre courant à l'Institut Royal de formation des cadres à Salé, indique la FRMB dans un communiqué.

A cette occasion, la FRMB tiendra également une assemblée générale extraordinaire, précise la même source.

Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de l'AGO, notamment la vérification du quorum, la consultation du compte rendu de la dernière assemblée générale ordinaire, la lecture du rapport du commissaire aux comptes, ou encore l'examen des rapports moral et financier.

Pour ce qui est de l'ordre du jour de l'assemblée générale élective, il comprend la présentation des listes de candidatures qui remplissent les conditions légales et l'élection par liste du président de la FRMB.

L'assemblée générale extraordinaire sera, par ailleurs, consacrée à l'amendement de l'article 14 de la Fédération et l'annonce de la création d'une ligue nationale de boxe ainsi que la nomination d'un président de ladite ligue.