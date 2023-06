Elèves méritants en langue arabe et culture marocaine primés à Bruxelles

13/06/2023

L'ambassade du Royaume du Maroc en Belgique et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger ont organisé, dimanche à Bruxelles, une cérémonie de remise des prix aux élèves de la communauté marocaine installée en Belgique, qui se sont illustrés au concours d’obtention du certificat de primaire en langue arabe et en culture marocaine, au titre de l’année scolaire 2022-2023.



Cette cérémonie, organisée chaque année en faveur des élèves méritants parmi les milliers d’enfants de la communauté marocaine en Belgique bénéficiaires du programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine, a été marquée par diverses activités éducatives et culturelles présentées par les élèves.



Ces performances ont traduit les valeurs d’attachement à la Mère Patrie et le sentiment de fierté quant à l’essor du Maroc dans tous les domaines économiques, culturels et sociaux.



Dans une allocution à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a mis en exergue l’importance que revêt cette cérémonie qui permet de célébrer les réalisations des enfants de la communauté marocaine de Belgique, et de récompenser les efforts qu’ils ont déployés tout au long de l’année pour apprendre la langue arabe et prendre connaissance des principaux éléments de la culture marocaine riche et aux affluents pluriels.



L’objectif de l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine aux enfants de la communauté marocaine installée en Belgique est de renforcer leur attachement à leur pays d’origine et faciliter une intégration réussie dans leur pays d’accueil, et "non pas de les isoler de leur environnement", a-t-il souligné, mettant l’accent sur le droit de cette catégorie à entretenir ses liens avec le Maroc, ses cultures et ses langues.



“L’enfant qui vit en harmonie avec sa culture maternelle, sa langue, sa religion et ses racines a plus de chances de réussir dans son pays d’accueil, (...) il n’y a donc aucune contradiction pour l’enfant d’être à la fois un Marocain fier de sa marocanité et un Belge fier d’appartenir à ce pays”, a dit le diplomate.



M. Ameur a, par ailleurs, mis la lumière sur “les efforts soutenus déployés par le Royaume du Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, en vue de servir les Marocains du monde, répondre à leurs attentes et renforcer leur lien avec leur pays d’origine”, notant que le Maroc tient en haute estime les réalisations des MRE et est conscient de l’importance de leurs efforts considérables en vue de garantir la sécurité, la stabilité et le progrès de leur Mère Patrie.



Pour sa part, le directeur du pôle éducation et diversité culturelle à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, Ibrahim Abbar, a relevé la forte symbolique de cette initiative, qui vise à consacrer le sentiment d’appartenance au Maroc et consolider l’attachement aux racines, de manière à garantir la continuité de l’esprit patriotique chez les générations montantes.



La Fondation accorde une importance particulière à la célébration des enfants de la communauté marocaine résidant à l’étranger qui se sont illustrés dans les matières de langue arabe et de culture marocaine, a-t-il affirmé, notant qu’il s’agit d’une initiative inédite à l’échelle de l’Europe et qui tire son importance de la forte présence des Marocains en Belgique.



De son côté, le coordinateur éducatif, responsable du service d’éducation à l’Ambassade du Maroc en Belgique, Youssef Riyani, a précisé que ce concours a connu la participation de près de 500 élèves filles et garçons de toute la Belgique, dont les plus méritants ont été primés.



Cette cérémonie annuelle vient couronner une année scolaire chargée et intervient après la remise des certificats de parachèvement des études primaires en langue arabe et culture marocaine, a-t-il indiqué, passant en revue les différentes matières incluses dans ce cycle, notamment la langue arabe et la culture, l’histoire et la géographie du Maroc.



Lors de cette cérémonie, tenue en présence des consuls généraux du Royaume à Bruxelles, Anvers et Liège, du président du Conseil européen des ouléma marocains et de plusieurs acteurs économiques et responsables d’associations marocaines, ainsi que des parents d’élèves, un hommage a été rendu à des enseignants assurant l’encadrement de ce concours, avant de procéder à la remise des prix et des certificats d’attestation aux élèves méritants.



A noter que le concours et la cérémonie annuelle connaissent une forte affluence des participants depuis 2011, qui se reflète dans la hausse continue du nombre de candidats. La mission éducative marocaine en Belgique compte plus de 70 enseignants, sélectionnés minutieusement par la Fondation à l’issue d’un concours qui se compose d’une phase de présélection, d’une épreuve écrite et d’un entretien oral.



Cette équipe éducative sera renforcée dès la prochaine année scolaire par 12 enseignants, dans le cadre des efforts du royaume visant à répondre à la demande grandissante des services des membres de la mission culturelle marocaine, que ce soit auprès des écoles belges ou des centres culturels actifs dans l’enseignement de la langue arabe et la culture marocaine.



En outre, la cérémonie a offert l’occasion de valoriser les participants au séjour culturel organisé par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, qui connaît cette année la participation de 110 bénéficiaires de Belgique sur un total de 700 participants.