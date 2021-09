Elections: Des représentations diplomatiques au Maroc saluent un exercice démocratique réussi

12/09/2021

Plusieurs représentations diplomatiques accréditées au Maroc ont salué le bon déroulement des élections générales tenues le 8 septembre dans l'ensemble du territoire national, y voyant un "exercice démocratique" réussi.



Dans des tweets, ces chancelleries ont tenu à féliciter les autorités et le peuple marocains pour la réussite de ce triple scrutin, qui a enregistré un taux de participation dépassant les 50%, dans le contexte difficile de la pandémie.



Très impressionnée par le déroulement démocratique des élections du 8 septembre, l'ambassade du Japon à Rabat a tenu à féliciter les Marocaines et Marocains à cette occasion.



L’ambassade du Royaume-Uni a exprimé, pour sa part, sa joie de participer à l’observation de ces élections, se disant prête à travailler avec le prochain gouvernement pour approfondir les liens historiques entre les deux Royaumes.



L'ambassade n'a pas manqué de faire part du soutien du gouvernement britannique au développement démocratique au Maroc au cours de la dernière décennie.



"En dépit de la situation sanitaire difficile à cause de la pandémie de la Covid-19, nos amis marocains ont réussi à tenir une campagne électorale juste et transparente, et à assurer la libre expression de la volonté des citoyens qui se sont rendus aux bureaux de vote", écrit, de son côté, l'ambassade de la Fédération de Russie dans son tweet.



Après avoir félicité les autorités du Royaume et tout le peuple marocain ami à l’occasion de la tenue de ces élections, l'ambassade russe s'est dite convaincue que la nouvelle Chambre des représentants ainsi que le gouvernement continueront à travailler en faveur de la prospérité continue du Royaume du Maroc et contribueront au développement des liens russo-marocains pour le bien des deux peuples.



Pour sa part, l’ambassade d’Italie à Rabat a qualifié les élections du 8 septembre de "grand exercice de démocratie", souhaitant succès aux élus.

Elle a fait part, dans ce cadre, de l’esprit du partenariat et d’amitié fraternelle qui unissent les deux peuples marocain et italien.



Dans la même veine, l’ambassade des Philippines a particulièrement salué le taux élevé de participation enregistré lors de ces élections, exprimant son appréciation des aspirations du peuple marocain à une démocratie forte et durable.



Plusieurs autres représentations diplomatiques accréditées au Maroc ont également salué le bon déroulement du triple scrutin du 8 septembre. C'est le cas notamment de l'ambassade des Pays-Bas qui s'est dite heureuse de voir des millions de Marocains exercer leur droit de vote, et de l’ambassadeur suisse à Rabat, Guillaume Scheurer, qui a tweeté: "La démocratie en action".



Le jour même du scrutin, l'ambassade des Etats-Unis à Rabat avait tenu à féliciter, dans un tweet, le Royaume pour sa réussite dans l’organisation des élections législatives, régionales et communales du 8 septembre.



"Notre engagement commun envers le processus démocratique renforce notre partenariat de 200 ans", avait écrit l’ambassade US.



Des élections législatives, régionales et communales ont été organisées le 8 septembre au Maroc et marquées par un taux de participation de 50,35% au niveau national.



Les régions du Sud du Royaume ont enregistré un taux de participation encourageant qui a atteint 58,30% au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, 63,76% dans la région de Guelmim-Oued Noun et 66,94% dans la région de Lâayoune-Sakia El Hamra.