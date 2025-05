Election du Maroc pour organiser le Congrès mondial de pédiatrie

19/05/2025

Le Maroc, à travers la Société marocaine de pédiatrie, a été choisi pour organiser le Congrès mondial de pédiatrie en 2029, à Marrakech. Ce choix reflète la présence distinguée du Maroc et son leadership dans le domaine de la pédiatrie.



Ce succès a été remporté après une compétition acharnée face à plusieurs pays, notamment l’Autriche, l’Azerbaidjan et les Emirats Arabes Unis. Le Maroc a été élu au terme du 2ème tour de vote face Aux Emirats Arabes Unis durant l’édition actuelle du congrès, tenue au Mexique du 8 au 11 mai 2025.



Ce choix sans précédent a été rendu possible grâce au soutien de la Société marocaine des sciences médicales qui regroupe 54 sociétés savantes nationales. Le dossier de candidature du Maroc, porté par la Société marocaine de pédiatrie, a été salué pour sa qualité, l’implication du Dr. Hassani Afilal, président de ladite société, ainsi que pour les efforts continus de collaboration avec diverses sociétés de pédiatrie à travers le monde.



Le Maroc a également bénéficié du soutien :



- de l’Union européenne des médecins spécialistes qui regroupe plus de 1 million 600.000 praticiens

- de l’Association mondiale de pédiatrie, présidée par le professeur Joseph Haddad

- de sociétés francophones, africaines et maghrébines (Mauritanie, Algérie, Tunisie, Sénégal, etc.)

- de plusieurs associations d’Asie et des Amériques

Ces appuis ont joué un rôle déterminant dans le choix du Maroc comme pays hôte de ce grand événement scientifique et sanitaire.