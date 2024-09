Election de l’Usfpéiste Amina Loufi à la présidence de la commune de Had Soualem

L’Ittihadi Rachid Tabqouit élu à la première vice-présidence de la commune de Taourirt

20/09/2024

Dans le cadre d’élections communales partielles ayant eu lieu jeudi 19 septembre 2024 dans la commune de Had Soualem à la province de Berrechid de la région de Casablanca-Settat, la candidate du parti de l’Union socialiste des forces populaires, Amina Loufi, a remporté la présidence de cette grande commune rurale avec 19 voix contre 8 obtenues par la candidate Ezzahra Jab Rizq du parti de l’Istiqlal.

Le résultat de ce scrutin a été proclamé par l’autorité locale de Had Soualem qui en a encadré et supervisé toutes les étapes.



En effet, la séance consacrée à l’élection de la nouvelle présidente de la commune de Had Soualem est intervenue pour remplacer l’ancien président Laâfout destitué en vertu d’une décision émise par la Cour administrative de Casablanca.



Cette séance a été marquée par la présence de 27 membres de ladite collectivité territoriale. Se sont, par contre, absentés un membre et un autre se trouvant en détention car poursuivi dans le cadre d’un dossier judiciaire ayant trait à une suspicion de corruption.

D’autre part, Rachid Tabqouit, membre du secrétariat régional de l’Union socialiste des forces populaires a été élu, quant à lui, premier vice-président du conseil communal de Taourirt.



Cette élection est intervenue dans le cadre de la reconstitution du bureau de la commune de Taourirt, mercredi 18 septembre au siège de ladite collectivité locale, et ce à la suite de la destitution de l’ancien président du conseil en vertu d’une décision de la Cour administrative à Oujda faisant suite à une recommandation présentée par le gouverneur de la province de Taourirt qui a concerné par ailleurs le conseiller communal El Bachir Boukhriss.