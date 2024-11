Election d'un nouveau président du WAF

13/11/2024

El Mahdi El Azzouzi a été élu lundi nouveau président du Wydad Athlétic de Fès (WAF), section football, pour succéder à Abdelmounaim El Hajjouji.

La liste présentée par M. El Azzouzi pour diriger l'équipe du WAF a été approuvée par l’assemblée générale extraordinaire tenue lundi à cet effet.



Dans une déclaration à la presse, le nouveau président a indiqué que toutes les équipes marocaines sont en train de renouveler leurs structures, y compris le WAF, saluant le parcours distingué de l'équipe durant près de huit décennies d'existence sur la scène sportive nationale.



Il a ajouté que le plan d’action du nouveau bureau sera élaboré prochainement sur la base des propositions des supporters et des membres de l'équipe dirigeante, notant que "l’action participative est la seule condition pour réussir et développer l’équipe".



M. El Azzouzi a également exprimé l'espoir de bâtir une grande équipe et de réaliser les aspirations des supporters, se félicitant des résultats obtenus par le bureau précédent.

Le WAF, entraîné par Azedine Bouzeraa, évolue à la Botola Pro D2 et occupe actuellement la 12ème place avec 7 points.