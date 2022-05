Election d’Ahmed Chahid secrétaire régional de l’USFP de la région de Draâ-Tafilalet

08/05/2022

Ahmed Chahid a été élu secrétaire régional de l’USFP de la région de Draâ-Tafilalet lors d’une réunion tenue samedi dernier à Errachidia et consacrée uniquement à l’élection du bureau régional.



Ahmed Chahid est considéré comme l'un des dirigeants éminents du parti dans la région. Il est président de la Commission du budget, des affaires financières et de la programmation dans la région de Draâ-Tafilalet, ainsi que vice-président du Conseil régional du tourisme et vice-président du Conseil provincial du tourisme de Zagora.



Selon un communiqué du bureau régional, cette étape organisationnelle intervient dans le cadre de la récente décision du Bureau politique de l’USFP appelant à achever la restructuration des organes régionaux du parti conformément aux recommandations du dernier Congrès national.



D’après la même source, la réunion du bureau régional a été présidée par les deux membres du Bureau politique, Abderrahim Chahid et Moulay Mehdi El Alaoui, soulignant que les membres du bureau régional ont également abordé les défis auxquels fait face l’action partisane dans la région et les efforts qu’il faut consentir pour les relever.



Voici la liste du bureau régional :



Secrétaire régional : Ahmed Chahid.

Premier adjoint : Youssef Ahmidouch

Deuxième adjoint : Driss Fakhreddine.

Troisième adjoint : Achraf El Hasnaoui.

Quatrième adjoint : Abdelaziz Roubaii.

Trésorier : Ismail El Alaoui.

Premier trésorier adjoint : Hassan El Mahrouss

Deuxième trésorier adjoint : Issam Ouakassi.

Rapporteur : Saïda Laghrissi.

Vice-rapporteur : Mahjoub Abdelnour.



Conseillers chargés de missions : Mehdi El Alaoui, Abderrahim Chahid, Majida Chahid, Mohamed Ali El Khoumani, Abdelkrim Hassou, Abdellah El Alaoui, Fatima Ouaala et Roukia Kassem.