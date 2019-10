El Morabity et Langhran remportent l’Ultra Trail mirage d'El Djerid

03/10/2019

Les Marocains Rachid El Morabity et Bouchra Langhran ont remporté le marathon "Ultra Trail mirage El Djerid", une course longue de 100 km, disputée samedi dernier à Tozeur (454 km au sud de Tunis) avec la participation d’athlètes représentant 26 pays.

Rachid El Morabity a remporté cette course pour la deuxième année consécutive en réalisant un chrono de 8h 21 min 39 sec, devant le Tunisien Misbah Agha (10h 17 min) et le Marocain Rachid Amami qui a parcouru la distance en 11h 18 min.

Chez les dames, la première place a été décrochée par Bouchra Langhran (11h 20 min) qui a également occupé la 4è position au classement général (hommes et dames). Les 2è et 3è positions sont revenues respectivement à la Française Oriane Dujardin et à l'Allemande Judith Havers.

Plus de 300 coureurs ont pris part à ce marathon, disputé sur une diversité de terrains.

L'"Ultra mirage El Djerid" a été organisé par l'Association Ultra Marathon Tunisie, agréé par les deux plus grands organismes internationaux "ITRA" (International Trail Running Association) et "UTMB" (Ultra-Trail du Mont Blanc), qui ont certifié le tracé de la course et lui ont attribué la qualification de 4 points sur les barèmes internationaux, l'inscrivant ainsi parmi les parcours les plus courus dans le monde.

La première édition, rappelle-t-on, organisée en octobre 2017, a été remportée chez les hommes par Mohamed El Morabity qui a parcouru la distance en 8h 48 min 49 sec, et chez les dames par la Tunisienne Imène Ben Salem en 14h 12 min 05 sec.