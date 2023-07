El Khattat Yanja : L’accord de pêche Maroc-UE, une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud

17/07/2023

L'accord de partenariat entre le Maroc et l'Union européenne (UE) dans le domaine de la pêche constitue une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, a indiqué le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja.



Dans une déclaration à la MAP, M. Yanja s'est dit satisfait de la décision du Maroc et de l'Union européenne de poursuivre leur coopération conformément à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, eu égard à l'importance que revêt cet accord en matière de renforcement du partenariat avec l'Union européenne.



Le président du Conseil régional Dakhla-Oued Eddahab a relevé à ce propos que cet accord, qui sert les intérêts des deux parties, revêt une grande importance car il tient compte de la réalité sur le terrain, soulignant que tout accord avec le Maroc doit prendre en considération le fait que le Royaume exerce sa souveraineté pleine et entière sur son territoire du Nord au Sud du Royaume. Il a en outre affirmé que l'accord de partenariat entre le Maroc et l'Union européenne dans le domaine de la pêche a un impact positif sur le développement, en particulier dans les provinces du Sud du Royaume.



L'Union européenne a réitéré, jeudi, la plus haute importance qu’elle accorde à son partenariat avec le Royaume du Maroc en matière de pêche, et l’intérêt essentiel qu’elle attache à sa poursuite dans un esprit de confiance, de solidarité et d’intérêt mutuel.



Elle a également souligné, dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la 5ème session de la Commission Mixte chargée du suivi de l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable, tenue jeudi à Bruxelles, que les relations avec le Maroc dans le domaine de la pêche "s’inscrivent dans un partenariat global et mutuellement bénéfique, qui fait du Maroc et de l’UE des partenaires stratégiques pour la stabilité, le développement et la prospérité dans la région".