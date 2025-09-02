El Khannouss prêté au VfB Stuttgart

L’international marocain Sofyan Amrabat a rejoint le Real Betis en provenance du club turc de Fenerbahçe sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, a annoncé, lundi, le club espagnol."Le Real Betis Balompié a trouvé un accord avec Fenerbahce pour le transfert de Sofyan Amrabat, qui rejoint donc le club espagnol grâce à un prêt jusqu’à la fin de la saison", a indiqué la formation andalouse dans un communiqué.Amrabat, 29 ans, a entamé sa carrière professionnelle au FC Utrecht avant de porter les couleurs du Feyenoord, du Club Bruges, du Hellas Vérone, de la Fiorentina, de Manchester United puis du Fenerbahçe.Le milieu défensif des Lions de l’Atlas, doté d’une solide expérience sur les pelouses européennes, a inscrit à son palmarès une FA Cup, un championnat de Belgique, un championnat des Pays-Bas ainsi que deux Supercoupes néerlandaises.Cadre de la sélection nationale, Amrabat avait contribué à la performance historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial-2022 au Qatar, où l’équipe nationale avait terminé à la quatrième place.De son côté Bilal El Khannouss a été prêté au VfB Stuttgart par Leicester City, pensionnaire de deuxième division anglaise, jusqu’à la fin de la saison 2025/26, a annoncé lundi le club allemand dans un communiqué.Le milieu offensif de 21 ans, qui compte 32 apparitions en Premier League et 61 en première division belge, portera le numéro 11 à la MHP Arena Stuttgart, précise la même source.“Mes premières impressions sont très positives”, a déclaré El Khannouss, cité dans le communiqué. “Je suis impatient de voir ce que l’avenir nous réserve. J’ai hâte de commencer et de mieux connaître mes coéquipiers”, a-t-il ajouté.De son côté, le directeur sportif du VfB, Fabian Wohlgemuth, s’est félicité “d’avoir trouvé un accord pour Bilal El Khannouss”, le décrivant comme “un jeune joueur au potentiel énorme, capable de s’exprimer en position centrale mais aussi sur les ailes”.“C’est un excellent dribbleur, rapide et doté de qualités de passeur qui enrichiront nos options offensives. Son expérience internationale, acquise dans les championnats européens et avec la sélection marocaine, fait de lui un véritable atout pour notre équipe. Nous lui souhaitons la bienvenue au VfB Stuttgart”, a-t-il affirmé.Arrivé à Leicester City à l’été 2024, alors que le club évoluait encore en Premier League, El Khannouss avait inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en 32 rencontres de championnat avec les Foxes.Son co-équipier en sélection marocaine, Eliesse Ben Seghir a signé dimanche pour un autre club de la Bundesliga, le Bayer Leverkussen, en provenance de l'AS Monaco. Le jeune Lion de l'Atlas est recruté par le club allemand pour cinq saisons jusqu'en 2030.Par ailleurs, l’international marocain Ibrahim Salah, ailier de 24 ans, s’est officiellement engagé avec le FC Bâle, club de première division suisse.En provenance du Stade Rennais (France), le joueur a signé un contrat de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2029, selon un communiqué publié lundi sur le site officiel du club suisse.Né en Belgique, Salah a notamment brillé avec la sélection nationale marocaine U23, qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2023.Formé en Belgique (Beerschot VA), Salah a débuté sa carrière professionnelle avec la KAA Gent en 2022 avant de rejoindre Rennes, où il a disputé 49 matches officiels et inscrit 7 buts. Lors de son prêt à Brest, la saison 2024–2025, il a fait 21 apparitions et marqué 2 buts.En plus de son expérience nationale, Salah compte 18 matches européens (Conference League, Europa League, Ligue des champions), pour deux buts marqués, une ''expérience continentale précieuse que le FC Bâle entend mettre à profit''."Ibrahim est un joueur rapide, technique, capable d’évoluer sur les deux ailes ou en attaque centrale. Il possède une vraie mentalité de compétiteur et une solide expérience malgré son jeune âge", a déclaré Daniel Stucki, directeur sportif du club bâlois.Pour sa part, le joueur a exprimé sa motivation : “Je suis très heureux d’avoir signé au FCB. J’aime dribbler, créer des occasions, marquer et aider mes coéquipiers. J’ai hâte de découvrir l’ambiance du Joggeli et de partager des victoires avec les supporters”.