El Kaabi prolonge avec l'Olympiakos

25/07/2024

L'international marocain Ayoub El Kaabi a prolongé son contrat avec l'Olympiakos, a annoncé lundi le club grec, sans préciser la durée du contrat.



"Nous avons lutté et gagné ensemble, nous avons conquis ensemble et maintenant nous allons continuer à rêver ensemble ! Ayoub El Kaabi a renouvelé son contrat avec l'Olympiakos", a indiqué le club grec sur son compte "X".



El Kaabi, 31 ans, a été l'un des principaux artisans du sacre de l'Olympiakos en Ligue Europa Conférence (2023-2024). Désigné meilleur joueur de la compétition par l'UEFA, il a inscrit 11 buts, dont le but victorieux en finale contre la Fiorentina.



Avant de s'engager avec l'Olympiakos en 2023, l'attaquant marocain a joué notamment pour le Wydad de Casablanca, la Renaissance de Berkane, Hatayspor en Turquie, Hebei en Chine et Al-Sadd qatari.