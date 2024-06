El Kaabi entre dans l’histoire du foot marocain

Après sa victoire en finale de Ligue Europa Conférence

01/06/2024

L’ attaquant marocain de l’Olympiakos, Ayoub El Kaabi, est entré dans l’histoire du football marocain après sa victoire en finale de Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina, écrit, jeudi, le média français Sport.fr.



D’une tête dans le money-time, El-Kaabi (30 ans) a surpris la défense de la Fiorentina et permis à l’Olympiakos, pour une première finale européenne, d’être sacré champion de Ligue Europa Conférence, précise le site d’information francilien.



L'attaquant avait été aussi décisif lors de la demi-finale retour de son équipe face à la formation anglaise d’Aston Villa, en marquant les deux buts de la victoire (2-0), après le triplé à l'aller lors du succès 4-2 des Grecs en Angleterre, devenant ainsi le premier Marocain à inscrire un triplé en demi-finale d'une compétition européenne.



“Kaabi Nueve”, poursuit Sport.fr, a terminé la saison européenne comme le meilleur buteur de C4 avec un total de 11 buts. En tout en Europe, il aura terminé la saison avec 16 buts, relève le média. Et d’ajouter que le Lion de l’Atlas est également devenu le premier marocain à marquer dans une finale d’une compétition européenne. Chose qui n’était jamais arrivée auparavant, alors que cinq autres Marocains ont remporté une Coupe d’Europe.



Le natif de Casablanca succède à Nayef Aguerd, qui avait remporté la deuxième édition de la Ligue Europa Conférence avec West Ham, l’an dernier, rappelle Sport.fr, faisant observer que l’autre attaquant marocain du Real Madrid, Brahim Diaz pourrait être le premier Lion de l’Atlas à remporter la Ligue des champions, lors de la finale qui opposera, samedi, son équipe au Borussia Dortmund.



Ayoub El Kaabi, qui compte à son actif 43 sélections pour un total de 22 buts, a disputé son premier match avec l'équipe nationale le 13 janvier 2018. Il a joué notamment pour le Wydad Casablanca, la Renaissance Berkane, Hatayspor en Turquie, Hebei en Chine, et Al-Sadd qatari, avant de signer pour l’Olympiakos.

Divers

Football féminin



La sélection marocaine féminine A de football a battu son homologue de la RD Congo par 2 buts à 1, en match amical, jeudi au stade municipal de Berkane. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Kenza Chapelle (71e) et Ibtissam Jraidi (90e) pour le Maroc, et par Khadija ErRmichi contre son propre camp (77e). Les deux sélections se retrouveront pour une deuxième confrontation amicale le 3 juin à Berkane (19h00).



Muay-thaï



La sélection marocaine de muay-thaï prend part aux championnats du monde à Patras, en Grèce. L’équipe nationale est composée de Hamza Rachid (moins 67 kg), Yassine Mahsoune (-67 kg), Ahmed Amnan (-51 kg), chez les hommes, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés.

Côté dames, poursuit la même source, les couleurs nationales sont défendues par Keltoum Akhlouf (-48 kg), Salma Ajbour (-54 kg), Douaa Akhlouf (- 60 kg), Kaouthar Baarab (- 63,5 kg), Soumia Thlaoui (- 71 kg) et Khaoula Daakali (- 75 kg).

La sélection marocaine est encadrée par le sélectionneur national Lahcen Ouassou et l’entraîneur Khoya Jawad. Par ailleurs, l’arbitrage marocain est présent lors de ces joutes, avec la participation des arbitres Hicham Jouabri et Mustapha El Ghannam.