El Jadida : Les innovations managériales au centre du 3ème colloque international de l'Université Chouaib Doukkali

07/07/2024

Les enjeux du management moderne et les impacts économiques et sociaux des innovations dans ce domaine ont été au centre, vendredi à El Jadida, du 3ème colloque international de l'Université Chouaib Doukkali.



Organisé par le Laboratoire de recherche en gestion, économie et sciences sociales (LARGESS) de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Jadida (FSJESJ) - Université Chouaib Doukkali, en collaboration avec l’Observatoire digiqual, ce colloque, qui s’est achevé samedi, a été l'occasion pour les experts, chercheurs et professionnels du Maroc, du Portugal, de France et d'Angleterre de présenter leurs travaux de recherche et études menées dans le domaine des innovation managériales.



Intervenant à l’ouverture de cette rencontre internationale, le doyen de la FSJES, Essaid El Meskini, a indiqué que cette manifestation scientifique vise à réunir des universitaires, experts et acteurs socioéconomiques, afin d'examiner les enjeux liés à l’innovation managériale et de creuser des pistes de réflexion sur les diverses dimensions organisationnelles.



Ce colloque, selon lui, présente une grande opportunité d’engager des réflexions communes et enrichissantes sur les problématiques de l'innovation managériale à l’échelle nationale et internationale.



L’organisation de ce colloque international, a t-il souligné dans une déclaration à la MAP, "permet de mieux comprendre les enjeux de ce domaine pour l’avenir de notre compétitivité. L’objectif est d’explorer tous les moyens d'insuffler une dynamique de transformation des pratiques managériales dans sa globalité et d’identifier les dispositifs permettant de prévenir les risques inhérents à cette évolution.



Par ailleurs, M. El Meskini a relevé que l'interaction symbiotique entre l'apprentissage organisationnel et l'innovation managériale génère une dynamique ascendante, ajoutant que les leçons tirées des expériences passées guident le processus d'innovation, tandis que l'innovation alimente l'acquisition continue de connaissances organisationnelles.



"Ce cycle d'amélioration constante sert de fondement à la création d'une culture d'apprentissage durable, où chaque expérience contribue à l'enrichissement du répertoire d'approches managériales", a-t-il conclu.



Ponctué de 4 sessions académiques répartis en 7 axes d’intervention, le programme du colloque international de l'Université Chouaib Doukkali portait sur plusieurs thématiques clés ayant trait notamment aux domaines de la finance, du management, du marketing digital, de l’éducation et de l’apprentissage, du système d’information et des algorithmes, outre l’usage de l’IA dans le secteur public.



La séance plénière a été marquée par la tenue d'une table ronde sur le "Management innovant : Etat des lieux et perspectives" animée par d’éminents universitaires marocains et étrangers.



Placé sous le thème "Innovation managériales", ce colloque a pour objectif de permettre aux enseignants-chercheurs, doctorants, professionnels et experts du domaine, d'explorer les nouvelles frontières de l'innovation managériale dans un contexte global en perpétuelle évolution. Il offre ainsi une plateforme unique pour discuter des dernières avancées, des meilleures pratiques et des défis émergents dans le domaine de la gestion et du leadership innovants.