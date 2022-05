El Hassan Lachguar secrétaire régional de l’USFP à Rabat-Salé-Kénitra

30/05/2022

Dans le cadre du processus de structuration des instances régionales de l’USFP, El Hassan Lachguar vient d’être plébiscité secrétaire régional du parti à Rabat-Salé-Kénitra.



Ont été également désignés vice-secrétaire régional, ès qualité, les secrétaires des provinces : Mohamed Nouiga, Mohamed El Kessai, Abdellatif Chantit, Rochdi Jebbara, Assaid Ballout et Bachir Al Jabri.



Hassan Sakhi a été élu trésorier, Mohamed Bousfiha et Hicham Laâssal vice-trésoriers.



Zouheir El Menfaoui, rapporteur, Naïma Mekaoui et Khalil Essaâdi vicerapporteurs.