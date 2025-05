El Hassan Lachguar : Le Forum doit être ponctué par des décisions courageuses et réalistes qui seront défendues par le Réseau au sein des institutions législatives

04/05/2025

Lors de son intervention au Forum des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, tenu à Marrakech, El Hassan Lachguar, coordinateur international du Forum mondial des jeunes parlementaires, a indiqué que la «jeunesse progressiste peut constituer une force de suggestion et met en exergue les valeurs communes partagées par l’ensemble des participants à ce conclave, à savoir la justice sociale, la démocratie, la dignité et l’égalité».



Le député ittihadi a saisi cette occasion pour rappeler « le développement du Réseau Mena-Latina qui s’est transformé d’un petit rêve à un réseau international englobant des dizaines de parlementaires et de jeunes dirigeants d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient », ajoutant que «les étapes de Marrakech et de Bogota confirment l’engagement collectif quant à de nombreux principes fondamentaux, à commencer par la défense de l’unité des peuples et l’intégrité territoriale des Etats, le renforcement de la coopération Sud-Sud, le soutien constant à la cause palestinienne, en plus de la lutte contre les aspects qui guettent la démocratie, à l’instar des discours véhiculant la haine et le crime organisé.



Pour El Hassan Lachguar, «les recommandations de ce Forum doivent constituer une feuille de route pour l’action parlementaire commune», appelant par là-même à ce que «cette rencontre soit ponctuée par des décisions courageuses et réalistes qui seront défendues par le Réseau au sein des institutions législatives et qui expriment une voix progressiste internationale unifiée, prônant la paix, la justice et les droits de l’Homme».