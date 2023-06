El Hassan Lachguar : La paix et le respect mutuel entre les nations sont les seuls moyens de parvenir à un monde juste et équitable

05/06/2023

Les jeunes parlementaires ont exprimé leur détermination à travailler sans relâche pour transformer les idéaux en actions concrètes, en mobilisant les jeunes du monde entier et en construisant des alliances solides avec d'autres acteurs politiques et sociaux

La toute première édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, tenue trois jours durant dans la cité ocre et organisée par le Groupe socialiste – Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, en partenariat avec la Jeunesse ittihadie et le Réseau «Mena-Latina», a réuni des parlementaires et des experts du monde entier dans le but d’offrir une plateforme unique aux jeunes parlementaires pour échanger des idées, partager des expériences et formuler des recommandations concrètes en vue d'un monde meilleur et plus juste.Invité à s'exprimer sur cet évènement d’envergure lors de l'émission télévisée "Invité de la rédaction" sur Medi1 TV, El Hassan Lachguar, député ittihadi et coordinateur du Réseau international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, a tenu à rappeler que «l'idée de ce Forum international germait depuis quatre ans déjà, avec pour objectif de renforcer la coordination entre les forces parlementaires du monde entier». «Le Réseau Mena-Latina, créé par la Jeunesse ittihadie et les Jeunes Démocrates d'Ettakatol en Tunisie, a joué un rôle clé dans l'organisation de cet événement. La participation active de l'USFP au sein de l'Internationale socialiste a également contribué à l'émergence de cette initiative», a-t-il souligné.Pour lui, l'un des aspects les plus importants du Forum a été la diversité des sujets abordés. «Les participants ont débattu de questions cruciales telles que la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la migration, le développement durable, l'environnement, les énergies renouvelables, les questions de genre et d'égalité, les droits et la liberté», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «Les débats ont été organisés en plusieurs sessions thématiques, chacune animée par des experts et des parlementaires expérimentés. Chaque session a permis d'approfondir les discussions et de formuler des recommandations concrètes pour aborder les défis spécifiques liés aux thématiques en question».«L'une des sessions les plus marquantes a porté sur la question du développement durable et de l'environnement. Les participants ont souligné l'importance de mettre en place des politiques favorables à la protection de l'environnement, à la promotion des énergies renouvelables et à la lutte contre le changement climatique», a précisé El Hassan Lachguar. «Des exemples de bonnes pratiques ont été partagés, notamment des initiatives mises en œuvre dans certains pays participants. Les parlementaires ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale pour faire face aux défis environnementaux mondiaux», a-t-il poursuivi.Un autre sujet de discussion essentiel a été la promotion de l'égalité des genres et des droits des femmes. «Les participants ont mis en avant l'importance d'une représentation équilibrée des femmes dans les parlements et les organes de décision, ainsi que la nécessité de lutter contre les discriminations et les violences basées sur le genre. Des exemples de politiques et de législations favorisant l'égalité des genres ont été partagés et des stratégies ont été discutées pour promouvoir une participation plus active des femmes en politique», a affirmé le parlementaire usfpéiste.L’autre point fort de ce Forum a été l'appel à une révision du cadre de coopération globale des Nations unies. Les jeunes parlementaires ont exprimé la nécessité de repenser les objectifs et les méthodes de travail de cette organisation internationale pour les adapter aux réalités du XXIe siècle. Ils ont plaidé pour une plus grande transparence, une meilleure représentativité de tous les pays membres et une efficacité accrue dans la résolution des problèmes mondiaux. El Hassan Lachguar a dans ce sens souligné l'importance de cette réforme: «Il est temps de sortir du moule imposé par l'Occident. Nous devons respecter l'évolution de chaque Etat et travailler en collaboration pour le bien-être des populations. La paix et le respect mutuel entre les nations sont les seuls moyens de parvenir à un monde plus juste et équitable», a-t-il insisté.«La question de l'engagement des jeunes dans la politique a également été abordée», a-t-il fait savoir. «Alors que certains estiment que les jeunes se désintéressent de la vie politique, les jeunes parlementaires ont souligné que ces derniers sont en réalité très politisés, mais qu'ils ont tendance à s'engager davantage au sein de la société civile plutôt que dans des structures politiques traditionnelles. Ils ont appelé à offrir plus d'espaces médiatiques et de tribunes pour permettre aux jeunes de s'exprimer et de convaincre d'autres de participer activement à la vie politique», a-t-il déclaré. Et de rappeler que «les jeunes parlementaires ont souligné l'importance de l'éducation, de la formation et de l'accès équitable aux opportunités pour tous les jeunes». «Ils ont appelé à investir dans l'éducation de qualité, à favoriser l'innovation et la créativité et à lutter contre les discriminations afin de permettre à chaque jeune de faire valoir son potentiel et de contribuer au développement de sa société», a-t-il martelé.Le député ittihadi a également précisé que «les jeunes parlementaires ont conclu le Forum avec la conviction que leur génération a le pouvoir et la responsabilité de façonner un avenir meilleur pour tous. Ils ont exprimé leur détermination à travailler sans relâche pour transformer les idéaux en actions concrètes, en mobilisant les jeunes du monde entier et en construisant des alliances solides avec d'autres acteurs politiques et sociaux».Il a, par ailleurs, souligné que «la création du Réseau international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates témoigne de l'importance de la solidarité et de la coopération entre les jeunes parlementaires partageant des valeurs socialistes et socio-démocrates». «En travaillant ensemble, ils pourront influencer positivement les politiques nationales et internationales, défendre les intérêts des jeunes et contribuer à la construction d'un monde meilleur», a-t-il conclu.