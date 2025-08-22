El Hajeb: Un investissement de 6,5 MDH pour renforcer l’accès à l’eau potable en milieu rural

Un important projet d’alimentation en eau potable de plusieurs douars, relevant de la commune de Tamchachate dans la province d’El Hajeb a été lancé, mardi, en célébration de la Fête de la Jeunesse.



Mobilisant une enveloppe globale de 6,5 millions de dirhams (MDH), ce projet, lancé par le gouverneur de la province, Omar Lamrini, s’inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, et vise à améliorer les conditions de vie de plus de 1.152 habitants, répartis sur 192 ménages.



Le projet prévoit la construction et l’équipement d’un réservoir d’eau d’une capacité de 50 m³, ainsi que la mise en place d’une station de pompage moderne, connectée au réseau électrique, garantissant la continuité et la fiabilité de l’approvisionnement en eau potable, rapporte la MAP.



Les travaux d’infrastructure concernent également la pose de plus de 31 km de canalisations de différents diamètres, dont 7.600 mètres en diamètre 110 mm, 20.500 mètres en diamètre 75 mm et 3.316 mètres en diamètre 90 mm.



S’y ajoutent la construction et l’équipement de 84 points de contrôle pour assurer le suivi technique du réseau, ainsi que l’installation de 25 bornes-fontaines publiques destinées à faciliter l’accès direct des habitants à l’eau potable.



Les douars bénéficiaires sont Saada 1, Aït Ibrahim Mjifla, Aït Abdessalam, Bougrar, Aït Ibrahim Azrar, Aït Saïd Moussa Azrar, Aït Ikko, Aït Merghad, et Douar Budi, ainsi que le centre de Tamchachate.



Dans une déclaration à la MAP, le chargé de communication au sein de la province d’El Hajeb, Marwane Mouloudi a souligné que ce projet contribuera à la réduction des disparités territoriales, en garantissant un accès régulier à cette denrée vitale au profit des populations rurales, particulièrement en ces temps marqués par la rareté des ressources hydriques.



Le projet est financé par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans le cadre d'un partenariat avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), qui a assuré l’étude technique et le suivi, ainsi que la commune de Tamchachate et d’autres acteurs institutionnels.