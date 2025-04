El Hajeb: Campagne de sensibilisation à l'importance du suivi de grossesse

20/04/2025

La province d'El Hajeb organise, les 07 et 08 mai, une campagne de communication et de sensibilisation à l'importance du suivi et de contrôle de la grossesse.



Cette campagne, qui sera organisée en partenariat avec la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale sous le signe "Accélérons et poursuivons les visites de suivi de grossesse… préservons la santé de la mère et de l’enfant", s'inscrit dans le cadre du développement d'une stratégie de changement social et comportemental.



Selon la province d’El Hajeb, la campagne vise à consolider les acquis, à améliorer les services dans le domaine du suivi de la grossesse en tant que levier pour réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale et à souligner l’importance des 1.000 premiers jours de la vie d’un enfant pour le développement des générations futures.



Cette campagne vise également, précise-t-on de même source, à sensibiliser la population à l'importance des visites de suivi et de contrôle des grossesses pour la bonne santé des mères et des enfants et des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, en renforçant les séances de sensibilisation dans les maternités et les centres de santé, en mobilisant les médias audiovisuels, les différents supports et les acteurs de la société civile pour assurer le succès de cette campagne.



La même source indique que cette initiative vise à encourager la population ciblée à prendre des mesures sérieuses pour préserver la santé des mères et des enfants, en particulier pendant la période importante et sensible de la grossesse.



Pour assurer le succès de cette campagne, la société civile a été mobilisée pour participer à l’organisation de ces journées de sensibilisation au niveau des maternités et des centres de santé urbains et ruraux, de la maternité d’Agouray et des centres sociaux créés dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.