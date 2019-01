El Haddadi écarté du Barça

11/01/2019

Le FC Barcelone a décidé d'écarter l'attaquant Munir El Haddadi, qui a refusé de prolonger son contrat s'achevant en juin, a déclaré mercredi l'entraîneur Ernesto Valverde, n'excluant pas de recruter un avant-centre d'appoint en cas de départ du jeune joueur hispano-marocain au mercato d'hiver.

"Dans le cas de Munir, il a pris une décision (ne pas prolonger, NDLR), le club aussi, et nous souhaitons une solution au plus tôt. Si c'est lors de ce mercato, encore mieux", a dit Valverde en conférence de presse.

Interrogé pour confirmer la mise à l'écart de Munir (23 ans), qui pourrait ne plus rejouer avec le Barça d'ici juin, Valverde a répondu par l'affirmative: "Le club a pris une décision en ce sens, oui."

Selon la presse catalane, le Barça espère négocier un départ de l'attaquant international espagnol (1 sélection) à Séville dès cet hiver pour attirer une doublure susceptible d'épauler Luis Suarez au poste d'avant-centre, peut-être via le prêt d'un joueur déjà rodé en Liga espagnole.

"C'est une chose que nous devons évaluer", a reconnu Valverde. "Nous répétons toujours que pendant les fenêtres de transferts, nous devons être attentifs à tout. Nous ne savons pas ce qui peut arriver mais nous allons voir quelles solutions nous pouvons trouver", a fait valoir le technicien blaugrana.

Le mercato d'hiver en Liga s'achève le 31 janvier.

Sans Munir, Ernesto Valverde manque de solutions pour faire souffler Luis Suarez et il a déclaré mercredi qu'il envisageait de repositionner dans ce rôle l'ailier français Ousmane Dembélé ou le Chilien Arturo Vidal, milieu tout-terrain capable de jouer en pointe.