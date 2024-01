El Haddadi buteur contre le Barça

06/01/2024

Le FC Barcelone s'est imposé dans la douleur, jeudi soir à Las Palmas (1-2), reprenant ainsi la troisième place du championnat d'Espagne au terme de la 19e journée.



Les Catalans ont pu revenir au score après avoir été menés sur un but de l'international Marocain Mounir El Haddadi à la 12e minute.

Après ce but, les hommes de Xavi ont accentué la pression sur leur adversaire, sans toutefois réussir à marquer.



En deuxième mi-temps, Ferran Torres, opportuniste, a marqué le but de l'égalisation (55e).

Au moment où la rencontre s'acheminait vers le nul, le Barça a obtenu un penalty assorti d'un carton rouge pour le milieu de Las Palmas Daley Sinkgraven.



Gündogan l’a transformé et évité la crise au Barça, qui remonte à la troisième marche du podium cédée en début de soirée à l'Athletic Bilbao, vainqueur 2-0 sur la pelouse du Séville FC.