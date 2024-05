Effondrement d’un immeuble de cinq étages à Casablanca

25/05/2024

Un immeuble de cinq étages, sis au boulevard Al-Hank dans l’arrondissement urbain Moulay Youssef, s’est complètement effondré, jeudi, sans faire de victimes, ont annoncé les autorités locales de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa.



Les autorités sont intervenues plus tôt dans la journée pour l’évacuation de l’immeuble et des commerces et bâtiments avoisinants, et la sécurisation de la zone, après avoir constaté des fissures inquiétantes dans l'édifice en question, dont l'effondrement a engendré l’écroulement partiel d’un bâtiment mitoyen, a précisé la même source.



Alors que les opérations de déblaiement des décombres du bâtiment effondré se poursuivent, les services de la police judiciaire ont entamé leurs investigations et recherches, sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les circonstances entourant cet incident, a-t-on conclu.