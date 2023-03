Efficacité énergétique : L'ONEE s'allie à la SIE

16/03/2023

Le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, et le directeur général de la Société d'ingénierie énergétique (SIE) ont signé, lundi à Rabat, une convention-cadre de coopération pour la mise en place de projets de performance énergétique.



En vertu de cette convention, l'opérateur historique du secteur de l'électricité et garant de l’équilibre offre-demande et la SIE, Société nationale de services énergétiques "Super Esco", s'engagent à développer et réaliser des projets et offres de performance énergétique au profit des secteurs public et privé, a indiqué l'ONEE dans un communiqué.



Parmi les objectifs de cette collaboration, la valorisation, à travers une approche intégrée, du potentiel des énergies renouvelables, notamment pour les bâtiments, le secteur tertiaire et surtout l’industrie pour contribuer aux impératifs de la décarbonation qui constitue aujourd’hui un atout majeur pour pérenniser la dynamique du tissu industriel national, rapporte la MAP.



"Cette coopération s’inscrit dans le cadre des Hautes Directives et Orientations Royales visant à densifier et encourager la force d’exemplarité de l’administration publique en maximisant l’efficacité énergétique et en réalisant des économies significatives", souligne la même source.



Elle vient couronner la volonté des deux institutions à développer leurs relations de partenariat autour d’actions et de sujets portant sur la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique et de promotion de la performance énergétique, aussi bien au niveau du secteur public qu’au niveau du secteur privé et aussi la volonté de l'ONEE de mettre en place des solutions d’optimisation des charges relatives aux consommations d’énergie au niveau de ses bâtiments administratifs et industriels.



Sur un autre plan, cette coopération constitue une réelle opportunité pour l’échange de savoir-faire en matière d’efficacité énergétique dans un objectif de démultiplier les compétences dans le domaine et d’encourager et soutenir le développement d’expertises, de services et de produits nationaux, conclut le communiqué.