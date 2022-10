Education financière en milieu rural: Le Crédit Agricole du Maroc et la FMPS s'allient

11/10/2022

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'Enseignement PréScolaire (FMPS) ont scellé, jeudi, un partenariat stratégique visant à déployer un grand programme d’éducation financière au profit des parents et familles d’enfants inscrits en préscolaire dans les zones rurales difficiles Ayant des objectifs convergents et complémentaires de développement des populations et territoires ruraux les plus fragiles, le CAM et la FMPS ont décidé, dans le cadre de cette importante convention de partenariat, de mettre en commun leurs expertises, savoir-faire et moyens humains et logistiques, pour élargir et démultiplier à grande échelle le programme d’éducation financière du CAM, a indiqué un communiqué conjoint du CAM et de la FMPS. Ce programme touchera ainsi les habitants des douars dont les parents et familles d’enfants inscrits en préscolaire chez la FMPS, et ce dans une démarche de forte proximité basée sur une formation in situ dans les douars concernés, a poursuivi la même source. Le programme démarre en octobre 2022 par une phase pilote dans les zones de montagnes de la région de Beni-Mellal - Khénifra, portant sur 5.000 bénéficiaires, rapporte la MAP. A partir de janvier 2023, les deux parties procéderont à la généralisation progressive du programme d’éducation financière dans toutes les zones rurales enclavées du Royaume, et ce dans le cadre de plans d’actions annuels validés d’un commun accord. Cet accord permettra à la FMPS d’agir en amont de sa mission sur tout élément de l’écosystème familiale dont en particulier l’inclusion financière des parents et familles qui est susceptible d’améliorer indirectement le niveau de vie et le bienêtre des enfants inscrits en préscolaire.