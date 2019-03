Edition réussie du sport universitaire à Safi

08/03/2019

Organisation à Safi des finales de la Coupe du Trône des cités universitaires et du Championnat national des établissements universitaires de futsal et de handball

La salle couverte de Safi a abrité mercredi, les finales de la Coupe du Trône des cités universitaires et du Championnat national des établissements universitaires de futsal et de handball au titre de l’année universitaire 2018-2019.

C’est l’équipe féminine de la cité universitaire de Safi qui a remporté la Coupe du Trône des cités universitaires dans le futsal après avoir battu en finale la cité universitaire de Meknès par 4 buts à 3.

Côté hommes, l’équipe masculine de la cité universitaire de Casablanca a remporté la Coupe du Trône de futsal après avoir battu l’équipe de la cité universitaire Moulay Ismail aux tirs au but (6-4).

Par ailleurs, l’équipe masculine de la Faculté des sciences juridiques et économiques de Mohammédia a remporté le Championnat national des établissements universitaires de handball après avoir pris le dessus sur l’équipe de la Faculté des sciences juridiques et économiques de Fès (27-16).

Côté dames, la Faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mehraz de Fès s’est adjugé le titre en battant l’équipe de la Faculté des lettres et sciences humaines Chouaib Doukkali d'El Jadida par 22 à 19.

Le président de la Fédération Royale marocaine du sport universitaire (FRMSU), Khalid Samadi, a rappelé que le Maroc abritera en 2020 le Championnat d’Afrique et le Championnat du monde d’athlétisme.

La 5è édition de ces compétitions, organisée à Safi par la FRMSU en collaboration avec l’ONOUSC, la cité universitaire de Safi, a connu la participation d’étudiants ayant passé les qualifications provinciales et régionales auxquelles ont pris part toutes les Ligues régionales affiliées à la FRMSU.