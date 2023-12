Edinho : Pelé aurait été très triste de l'état du foot brésilien

"Si (Pelé) avait été là cette année, il aurait été très triste" de la crise du football brésilien, a déclaré Edinho, fils du "roi" Pelé, dans un entretien accordé à l'AFP à quelques jours du premier anniversaire de la mort de son père.



"Il était toujours "très préoccupé du sort du football brésilien", a affirmé Edinho, ancien gardien de but devenu entraîneur et l'un des sept enfants de Pelé, atteint d'un cancer du colon et décédé le 29 décembre 2022 à 82 ans à Sao Paulo.



Un an après la disparition du légendaire et génial attaquant brésilien, triple champion du monde avec le Brésil (1958, 1962 et 1970), la Seleçao, orpheline de Neymar, blessé le 18 octobre, au moins jusqu'à l'été prochain, ne se porte en effet pas très bien.



Elle n'occupe après six journées que la sixième place, la dernière directement qualificative pour le Mondial-2026, du groupe Amsud où elle reste sur une défaite au Maracana face à l'Argentine (1-0) le 22 novembre.

"Nous connaissons un déclin (...) Nous avons encore de grands joueurs, mais avant nous avions plus de joueurs de haut niveau qu'aujourd'hui", a estimé Edinho.



A cette crise de résultats s'en est ajoutée une autre, institutionnelle, avec la destitution le 7 décembre d'Ednaldo Rodrigues, président de la Confédération brésilienne de football (CBF), sur décision judiciaire. Le tribunal de Rio de Janeiro a invalidé un accord ayant permis son élection.



"Cette crise n'est pas apparue du jour au lendemain, ce sont des problèmes importants et complexes", a déclaré Edinho, 53 ans, qui entraîne l'équipe de deuxième division brésilienne de Londrina dans l'Etat du Parana.

Le Santos FC, où le célèbre N.10 a accompli l'essentiel de sa carrière, vit en outre des heures difficiles. Le club de la cité portuaire a été rétrogradé début décembre en deuxième division, une première en 111 ans d'existence.



"Malheureusement, cela n'est pas une surprise. N'importe qui accompagnant la vie quotidienne du club pouvait anticiper un tel scénario, qui a fini par se concrétiser", a estimé l'ancien gardien de but de Santos pendant plusieurs saisons, en référence à plusieurs années de crise financière, sportive et institutionnelle.



Vendredi, les cérémonies de commémoration du premier anniversaire de la disparition de Pelé, dont le mausolée où repose sa dépouille a été ouvert au public en mai dernier à Santos, seront discrètes.

Les six enfants vivants de celui considéré comme le plus grand joueur de football de tous les temps, tiendront une réunion virtuelle "intime", certains vivant aux Etats-Unis, et une messe est prévue en son honneur devant le musée Pelé.



"Il a été exceptionnel, il nous manque beaucoup", a affirmé Edinho, à propos de celui qui "a porté le nom du pays à travers le football, ce dont nous sommes très fiers".