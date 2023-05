Ed Sheeran remporte son procès pour plagiat

13/05/2023

Un jury fédéral de New York a estimé que le chanteur britannique Ed Sheeran a été acquitté lors d'un procès pour violation de droits d'auteur dans lequel il était allégué que sa chanson "Thinking Out Loud" présentait des "similitudes frappantes" et des "éléments communs manifestes" avec le titre "Let's Get It On" de Marvin Gaye.



Ed Sheeran s'est exprimé sur sa victoire juridique : "Je suis évidemment très heureux de l'issue de l'affaire. Mais, en même temps, je suis incroyablement frustré que des affirmations sans fondement comme celle-ci soient autorisées à aller devant les tribunaux”.



Le quadruple lauréat des Grammy Awards a sorti "Thinking Out Loud" en 2014. Selon NBC News, les héritiers d'Ed Townsend - le musicien qui a écrit le tube de 1973 "Let's Get It On" avec Marvin Gaye - ont porté plainte contre Ed Sheeran en 2017 et l'ont accusé de violer la loi sur le droit d'auteur.



Cependant, l'artiste britannique a nié les allégations présentées dans le procès et a fait valoir que les auteurs-compositeurs utilisent un ensemble commun d'accords lorsqu'ils créent de la musique.



"Nous avons passé les huit dernières années à parler de deux chansons avec des paroles et des mélodies radicalement différentes et quatre accords qui sont également différents et utilisés par les auteurs-compositeurs tous les jours, partout dans le monde", a poursuivi Ed Sheeran. “Ces accords sont des éléments communs qui ont été utilisés pour créer de la musique bien avant que "Let's Get It On" ne soit écrite et qui seront utilisés pour créer de la musique bien après que nous ayons tous disparu. Ils constituent l'"alphabet" de l'auteur-compositeur, notre boîte à outils, et devraient être à la disposition de tous. Personne ne les possède, ni la manière dont elles sont jouées, de la même manière que personne ne possède la couleur bleue”, s’est-il justifié.



Le jeune homme de 32 ans a également indiqué que le procès lui avait fait manquer un moment important de sa vie de famille : "Je ne suis qu'un homme avec une guitare qui aime écrire de la musique pour que les gens l'apprécient. Je ne suis pas et je ne me permettrai jamais d'être une tirelire que l'on peut secouer. Le fait d'être à New York pour ce procès m'a empêché d'être avec ma famille lors des funérailles de ma grand-mère en Irlande. Je ne récupérerai pas ce temps".