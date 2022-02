Ed Sheeran en tournée

Ed Sheeran a annoncé les détails de quelques concerts qu'il donnera avant de se lancer dans sa tournée britannique et européenne plus tard cette année. Le chanteur se produira deux fois à Brighton, puis cinq fois à Londres. Les billets sont d'ores et déjà disponibles.



S'exprimant au sujet de ces nouvelles dates, l'artiste a déclaré : "Je vais donner quelques concerts pour célébrer ma tournée dans les semaines qui arrivent. Ce seront des concerts très intimes qui me permettront d'essayer toutes mes nouvelles chansons avant de les emmener dans des stades. Certains soirs, je ferai des erreurs. Mais c'est pour ça que ça sera amusant."



Par ailleurs, Ed a récemment sorti un remix de "Bad Habits" avec Bring Me The Horizon. Ed avait déjà évoqué son alchimie avec le groupe la semaine dernière, après leur performance sur la scène des BRIT Awards, confirmant qu'ils ont également l'intention de sortir un duo original ensemble.



S'adressant au Daily Star, le chanteur britannique a confié que se produire avec le groupe avait été un "rêve" et qu'ils avaient décidé "d'écrire une chanson ensemble." "J'ai contacté Oli Sykes et on devait écrire un morceau ensemble mais la pandémie nous a empêchés de le faire", a-t-il expliqué. "On se parle depuis longtemps. Etrangement, c'est le genre de musique que j'écoutais étant petit."